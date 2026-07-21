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کد خبر: ۳۳۴۵۴۷
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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اعضای باند سرقت‌های خشن گوشی‌های همراه بازداشت شدند

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت گوشی‌های همراه خبر داد.
سرهنگ کامیار چهری به خبرگزاری پلیس گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خشن تلفن همراه با تهدید سلاح سرد در نقاط مختلف یکی از شهرستان‌های شمال‌شرق کشور، رسیدگی ویژه به پرونده در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
چهری افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد اعضای این باند با استفاده از موتورسیکلت‌های مسروقه و در قالب گروه‌های چندنفره اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان کرده و سپس گوشی‌های مسروقه را از طریق مالخران برای انتقال به خارج از کشور آماده می‌کردند.
وی ادامه داد: در جریان اقدامات تخصصی، هویت دو نفر از سارقان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند؛ در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۱۳ دستگاه تلفن همراه مسروقه به همراه یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده در سرقت‌ها کشف و توقیف شد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اظهار داشت: با اعتراف متهمان، مالخر این پرونده نیز شناسایی و هنگام انتقال اموال مسروقه دستگیر شد که از خودروی وی ۲۱ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد. در ادامه تحقیقات، رابط اصلی این شبکه نیز شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از خودروی وی، ۲۷۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه که به‌صورت ماهرانه در بخش‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف شد. چهری گفت: متهمان قصد داشتند گوشی‌های سرقتی را از طریق شبکه مالخری به خارج از کشور منتقل کنند که با اشراف اطلاعاتی و اقدام بموقع پلیس، این باند متلاشی شد. شناسایی مالکان گوشی‌های کشف‌شده و تکمیل تحقیقات همچنان ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست ضمن خودداری از استفاده از تلفن همراه در معابر خلوت و هنگام تردد موتورسیکلت‌های مشکوک، از خرید گوشی‌های فاقد مدارک و با قیمت‌های غیرمتعارف نیز پرهیز کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در اسرع‌وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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