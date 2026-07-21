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کد خبر: ۳۳۴۵۴۶
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
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هشدار ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره فروش داروهای درمان اعتیاد در عطاری‌ها

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر هشدار داد: فروش داروهای درمان اعتیاد در عطاری‌ها جرم است.
سلیمان عباسی درباره فروش داروهای درمان اعتیاد در عطاری‌ها به ایسنا گفت: عطاری‌ها مجوز خود را از اتحادیه‌های صنفی دریافت می‌کنند و براساس قانون، حق فروش یا تبلیغ داروهای درمان اعتیاد را ندارند و فعالیت آنها صرفاً باید در چارچوب فرآورده‌های گیاهی باشد. هرچند بسیاری از عطاری‌ها به دلیل جایگاه اجتماعی خود این ضوابط را رعایت می‌کنند، اما برخی از آنها از چارچوب قانونی خارج می‌شوند.
عباسی افزود: در این موارد، ابتدا باید آموزش‌های لازم به آنها داده شود و در صورت تخلف، اتحادیه‌های صنفی موظف به ابطال مجوز فعالیت آنها هستند. وی ادامه داد: عطاری‌ها دانش علمی لازم برای درمان اعتیاد را ندارند، صرفاً فروشنده هستند، مجوز فروش داروهای درمان اعتیاد را در اختیار ندارند و همچنین مجوز طبابت نیز ندارند؛ بنابراین نباید وارد درمان بیماران مبتلا به اعتیاد شوند. در چنین شرایطی ممکن است فرد دارو را مصرف کرده و دچار اوردوز شود یا دارو را خریداری و در بازار آزاد به فروش برساند؛ در حالی که هیچ‌یک از این موارد در حیطه وظایف عطاری‌ها نیست.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در صورتی که عطاری‌ها اقدام به فروش این داروها کنند، مرتکب جرم شده‌اند و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

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