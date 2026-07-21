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کد خبر: ۳۳۴۵۴۵
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
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عضو شورای شهر خبر داد

افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه نوسازی در بافت فرسوده تهران

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: ۹۷ هکتار سرانه خدماتی و ۱۲هزار واحد پارکینگ در این دوره احداث شده که بیانگر تغییر رویکرد شهرداری از پرونده‌محوری به حل مسائل محله‌محور است.
به گزارش پایگاه خبری شهر، احمد صادقی در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در کمیسیون ماده 5 شاهد کاهش ۴۹درصد پرونده های موردی، افزایش ۱۴درصدی طرح‌های موضعی و موضوعی و رشد ۱۲درصدی مصوبات مناطق جنوبی محور انقلاب هستیم، افزود: ۹۷ هکتار سرانه خدماتی و ۱۲هزار و ۵۵۰ واحد پارکینگ در این دوره احداث شده که بیانگر تغییر رویکرد شهرداری از پرونده‌محوری به حل مسائل محله‌محور است. صادقی ادامه داد: با وجود طرح‌های متعدد هنوز محلاتی در تهران وجود دارد که امکان نوسازی را از دست داده‌اند و از جمله می‌توان به محله ۱۳ آبان، محله بهشتی در منطقه ۲۰، شن‌چاله‌های منطقه ۱۸ و فرحزاد اشاره کرد. اکنون زمان آن رسیده که مرحله دوم تحول شهرسازی تهران آغاز شود. وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در صدور پروانه انجام شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم، گفت: مشوق‌ها باعث افزایش ۶۰درصدی صدور پروانه برای نوسازی بافت فرسوده بود. همچنین در این دوره مدیریت شهری شناسایی ۱۴هزار و ۸۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز داشتیم که نشان از عزم جدی برای صیانت از حریم دارد.

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