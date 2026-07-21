کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه از 2 طلافروشی در تهران صادر شد
دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمی که مرتکب دو فقره سرقت مسلحانه از طلافروشیهای تهران شده بود؛ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی با اشاره به وقوع دو فقره سرقت مسلحانه با استفاده از سلاح گرم از دو طلافروشی واقع در تهران، اظهار داشت: در اردیبهشتماه سال جاری و به فاصله یک هفته، دو فقره سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در دو نقطه تهران صورت گرفت و منجر به تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت مسلحانه و جرایم مقرون به آزار) شد. صالحی یادآور شد: متهم پرونده پس از شناسایی خودوری مورد استفاده در سرقتها، شناسایی و دستگیر شد و با عناوین اتهامی: مباشرت در دو فقره سرقت مسلحانه با سلاح گرم در روز و بهصورت تکنفری و حمل و نگهداری یک قبضه سلاح گرم کلت کمری تحت پیگرد و تحقیقات قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طلاهای مسروقه از محل اختفای همدست متهم در یکی از شهرهای شمالی کشور، کشف و ضبط گردید، افزود: سارق یک مرد جوان بود که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از یک خودروی آریزوی مشکیرنگ به یک طلافروشی واقع در میدان امام حسین(ع) مراجعه و پس از تهدید فروشنده با سلاح کمری، حدود یکصد گرم طلا، سرقت کرد و از محل متواری شد. وی همچنین هشت روز بعد در مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از همان خودرو و توسل به همان شیوه، حدود ۷۰ گرم طلا را از یک طلافروشی واقع در بلوار شهید اندرزگو به سرقت برد، که با دستور قضایی و تلاش مأموران پلیس آگاهی دستگیر و مورد تعقیب و تحقیقات قرار گرفت و نهایتاً با عناوین اتهامی فوقالذکر، کیفرخواست علیه مشارالیه صادر و به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه علاوه بر توقیف خودروی مورد استفاده در جرایم، از محل اختفای متهم یک قبضه سلاح کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و دو تیغه خشاب کشف و ضبط شده است؛ تأکید کرد: حفظ امنیت مردم، خطقرمز دستگاه قضایی است و دادسرای تهران به پروندههای اشخاصی که به هر نحو بخواهند امنیت شهروندان را مختل کنند، خصوصاً مرتکبان سرقتهای مقرون به آزار، مسلحانه و جرایم خشن، با سرعت و قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض رسیدگی
میکند.