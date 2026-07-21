دستگیری گرداننده یک صفحه مجازی معاند
پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با هدف تشویش اذهان عمومی محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر میکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فردی را که با انتشار محتوای هدفمند در راستای تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه امنیت روانی جامعه اقدام میکرد، شناسایی کردند.
بررسیهای فنی و اطلاعاتی نشان داد متهم با مدیریت یک صفحه در فضای مجازی و انتشار مطالب و محتوای خلاف واقع، در مقاطع مختلف با تولید و بازنشر مطالب همسو با رسانهها و جریانهای معاند، در جهت القای ناامیدی، تشویش افکار عمومی و حمایت تبلیغی از اقدامات رژیم صهیونیستی فعالیت داشته است.
پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متهم، مأموران پلیس اطلاعات با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. همچنین تمامی صفحات و بسترهای مجازی مورد استفاده متهم، با دستور قضایی مسدود و ادله دیجیتال مرتبط نیز برای بررسیهای تخصصی توقیف شد.
براساس اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.