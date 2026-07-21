فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۴۲
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کشف ۹ قبضه سلاح جنگی و مهمات در درگیری مرزبانان سیستان‌وبلوچستان با قاچاقچیان

فرمانده مرزبانی سیستان‌وبلوچستان از کشف ۹ قبضه سلاح جنگی، ده‌ها گلوله و مهمات در درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مسلح خبر داد.
سردار رضا شجاعی به خبرگزاری پلیس گفت: مرزداران سيستان‌وبلوچستان با اشراف اطلاعاتي از ورود قاچاقچيان سلاح جنگي غيرمجاز مطلع شدند و جهت دستگيري و خنثي‌كردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهيدات لازم را به كار گرفتند.
وی افزود: مرزداران در اين عمليات توانستند ضمن درگيري با قاچاقچيان مسلح، تعداد 7 قبضه سلاح جنگي از نوع قبضه کلاش، یک قبضه سلاح 30 میلی‌متری، یک قبضه نارنجک‌انداز دستی و تعداد 32 عدد گلوله نارنجک‌انداز 30 میلی‌متری، هفت گلوله آرپی‌جی ضدزره، 10 گلوله نارنجک‌انداز تفنگی را كشف کنند. همچنین قاچاقچيان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواري شدند و تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند