فرمانده مرزبانی سیستان‌وبلوچستان از کشف ۹ قبضه سلاح جنگی، ده‌ها گلوله و مهمات در درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مسلح خبر داد.

سردار رضا شجاعی به خبرگزاری پلیس گفت: مرزداران سيستان‌وبلوچستان با اشراف اطلاعاتي از ورود قاچاقچيان سلاح جنگي غيرمجاز مطلع شدند و جهت دستگيري و خنثي‌كردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهيدات لازم را به كار گرفتند.

وی افزود: مرزداران در اين عمليات توانستند ضمن درگيري با قاچاقچيان مسلح، تعداد 7 قبضه سلاح جنگي از نوع قبضه کلاش، یک قبضه سلاح 30 میلی‌متری، یک قبضه نارنجک‌انداز دستی و تعداد 32 عدد گلوله نارنجک‌انداز 30 میلی‌متری، هفت گلوله آرپی‌جی ضدزره، 10 گلوله نارنجک‌انداز تفنگی را كشف کنند. همچنین قاچاقچيان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواري شدند و تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد.