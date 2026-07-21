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کد خبر: ۳۳۴۵۴۱
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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بازداشت 2 مدیر شهرداری سنندج پس از حمله مرگبار سگ‌های ولگرد به کودک ۳ ساله

رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود فوری دستگاه قضایی به پرونده حمله سگ‌های ولگرد به کودک 3ساله در محله کلکه‌جار سنندج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی گفت: در پی حمله سگ‌های ولگرد در محله کلکه‌جار سنندج به کودک ۳ساله سنندجی که منجر به فوت وی شد، دستگاه قضایی استان بلافاصله به این موضوع ورود کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شدند.
حسینی افزود: در این خصوص علیه عوامل و مسببین این حادثه تلخ (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند شهرداری سنندج) اعلام جرم شد.
وی ادامه داد: با انجام تحقیقات تکمیلی، سایر عوامل مرتکب دخیل در این حادثه که مرتکب قصور و ترک فعل شده‌اند، شناسایی و با قاطعیت با کلیه عوامل، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

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