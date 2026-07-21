ثبتنام یک میلیون و 150 هزار زائر اربعین در سامانه سماح تاکنون
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: تاکنون بیش از یکمیلیون و 150هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
مرتضی آقایی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به آخرین آمار ثبتنام زائران اربعین اظهار داشت: تاکنون بیش از یکمیلیون و 150هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند که 58درصد آنان را آقایان و 42درصد را بانوان تشکیل میدهند.
آقایی افزود: مرز مهران همچنان نخستین انتخاب زائران است و 59درصد ثبتنامکنندگان این مرز را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند. پس از آن، مرز شلمچه با 24درصد و مرز خسروی با 10درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه روز دوشنبه بیشترین میزان ثبتنام امسال به ثبت رسید، گفت: در شبانهروز گذشته 150هزار نفر در سامانه سماح نامنویسی کردند.
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین درباره دریافت ارز اربعین نیز توضیح داد: اطلاعات زائران بهصورت برخط از سامانه سماح به وزارت کشور ارسال میشود و پس از آن در اختیار بانک مرکزی و بانکهای عامل قرار میگیرد، اما این فرآیند حدود 24ساعت زمان میبرد؛ بنابراین زائران باید از زمان ثبتنام تا امکان درخواست ارز اربعین، این فاصله زمانی را در نظر داشته باشند.
آقایی با اشاره به ظرفیت سامانه سماح ادامه داد: سال گذشته در اوج ثبتنام، سامانه در یک روز پاسخگوی 275هزار متقاضی بود، اما امسال با توسعه زیرساختها، ظرفیت پاسخگویی به 350هزار ثبتنام در یک روز فراهم شده و مشکلی از نظر قطعی یا اختلال سامانه وجود ندارد.
وی از تسهیل شرایط خروج اتباع خارجی در اربعین امسال خبر داد و گفت: سال گذشته اتباع خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه تردد میکردند، اما تنها از یک روز مانده به اربعین اجازه خروج از کشور را داشتند. امسال با تصمیمات اتخاذشده، اتباع خارجی نیز همانند زائران ایرانی میتوانند از ابتدای عملیات اربعین و از دهم ماه صفر، سفر خود را آغاز کرده و از مرزهای تعیینشده خارج شوند؛ بنابراین ضرورتی ندارد که خروج خود را به روزهای پایانی منتهی به اربعین موکول کنند.