واکنش پلیس به اخبار جعلی و بازنشر ویدئوهای قدیمی از سخنگوی فراجا

در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به «اردیبهشت سال ۱۴۰۳» از سخنگوی فراجا درخصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان به‌ عنوان اظهارات جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده که جعلی است.

دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا درخصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان به‌ عنوان اظهارات جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین فیک‌نیوزهای متعددی با استفاده از هوش مصنوعی درخصوص موضوعات پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است.

مجددا تأکید می‌گردد که این محتواها تماما جعلی و ساخته هوش مصنوعی یا تکراری و بازنشر از زمان‌های گذشته بوده و شهروندان گرامی صرفاً اخبار و اطلاعات پلیس را از وبگاه خبری https://news.police.ir یا مراجع رسمی خبری در کشور دنبال نمایند.