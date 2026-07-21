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کد خبر: ۳۳۴۵۳۸
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
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واکنش پلیس به اخبار جعلی و بازنشر ویدئوهای قدیمی از سخنگوی فراجا

در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به «اردیبهشت سال ۱۴۰۳» از سخنگوی فراجا درخصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان به‌ عنوان اظهارات جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده که جعلی است.
دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا درخصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان به‌ عنوان اظهارات جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین فیک‌نیوزهای متعددی با استفاده از هوش مصنوعی درخصوص موضوعات پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است.
مجددا تأکید می‌گردد که این محتواها تماما جعلی و ساخته هوش مصنوعی یا تکراری و بازنشر از زمان‌های گذشته بوده و شهروندان گرامی صرفاً اخبار و اطلاعات پلیس را از وبگاه خبری https://news.police.ir یا مراجع رسمی خبری در کشور دنبال نمایند.

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