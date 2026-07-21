با آمادگی راهی سفر اربعین شوید
آمادگی جسمی، برنامهریزی و رعایت نکات ایمنی، نقشی مهم در سلامت و آرامش زائران اباعبداللهالحسین(ع) در سفر معنوی اربعین دارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ توجه به نکات زیر در پیادهروی اربعین، به سلامت و ایمنی زائران در این سفر معنوی کمک میکند:
- از چند روز قبل از اربعین، پیادهروی منظم داشته باشید. روزانه 30 تا 60 دقیقه پیادهروی کنید. به تدریج مسافت و سرعت را افزایش دهید.
- عضلات پا و کمر را تقویت کنید. حرکات کششی و نرمشی روزانه انجام دهید. تمریناتی مانند اسکات، بالا رفتن از پله و حرکات تعادلی مفیدند. عضلات قویتر، خستگی و آسیب را کاهش میدهند.
- بدن را هیدراته نگه دارید. روزانه آب کافی بنوشید. مصرف نوشابه و نوشیدنیهای پرشکر را کاهش دهید. کمآبی بدن باعث ضعف، سرگیجه و گرفتگی عضلات میشود.
- تغذیه مناسب داشته باشید. از میوه، سبزیجات و موادغذایی پروتئینی استفاده کنید. وعدههای غذایی منظم و سبک مصرف کنید. از رژیمهای سنگین و نامتعادل پیش از سفر پرهیز کنید.
- کفش مناسب انتخاب کنید. کفش راحت، استاندارد، مخصوص پیادهروی و امتحانشده بپوشید. از کفش نو در مسیر اربعین استفاده نکنید. از دو جوراب یا جوراب حولهای استفاده کنید.
- خواب کافی را جدی بگیرید. روزانه 7 تا 8 ساعت خواب باکیفیت داشته باشید. خستگی و کمخوابی توان جسمی را کاهش میدهد.
- وضعیت سلامت خود را بررسی کنید. در صورت داشتن بیماری زمینهای با پزشک مشورت کنید. داروهای ضروری را همراه داشته باشید. فشار خون، قند خون و وضعیت قلبی را کنترل کنید.
- از جمله وسایل ضروری که باید همراه داشته باشید، میتوان به این موارد اشاره کرد: داروهای بیماریهای زمینهای برای 10 روز، چسب زخم، پودر ORS، نمک، آلوخشک و انجیرخشک (برای پیشگیری از یبوست)، قاشق و لیوان، دمپایی، صابون، چراغقوه.
- کولهپشتی سبک ببندید. فقط وسایل ضروری را همراه ببرید. وزن زیاد باعث فشار بر ستون فقرات و زانوها میشود.
- برای در امانبودن از آفتاب و نور شدید خورشید از عینک آفتابی، کلاه لبهدار و کرم ضدآفتاب استفاده کنید.
- لباس مناسب، گشاد و با الیاف نخی به تن کنید.
- در طول سفر، برای سلامتی زانوهایتان، هنگام پیادهروی از عصا استفاده کنید.
- در فواصل زمانی منظم، به خود استراحت دهید.
- از مواجهه طولانیمدت با آفتاب خودداری کنید.
- در طول پیادهروی مایعات کافی بنوشید.
- هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید.
- به طور منظم دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
- از آب سالم و فراوان، غذاهای پختهشده تازه و گرم، میوه پوستدار و شستهشده استفاده کنید.
- از خوردن هرگونه سالاد و سبزیجات، ماهی، لبنیات غیرپاستوریزه و غذاهای دارای سس و کشک، خودداری کنید.
- اگر با تب، سرفه، ضایعات پوستی اسهال و استفراغ مواجه شدید؛ فوراً به دنبال مراقبتهای پزشکی باشید.
- برای پیشگیری از گزش عقرب قبل از پوشیدن کفشها، داخل آنها را بررسی کنید.
- از کاروان و مسیر اصلی خارج نشوید.
- در تمامی موارد به دقت به هشدارهای مقامات و مسئولین و کانالهای معتبر (مانند صداوسیما و مدیران کاروان) توجه کنید.