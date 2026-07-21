فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: تمامی بخش‌های انتظامی با هدف تحقق سفری آسان، ایمن و ارزان، برای تسهیل تردد و افزایش رضایت زائران به کار گرفته شده‌اند.

به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: مجموعه انتظامی با تمام ظرفیت برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پای کار آمده است.

رادان با اشاره به شعار «سفری آسان، ایمن و ارزان برای زائران اربعین»، افزود: همه برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای افزایش رضایتمندی مردم باشد، چرا که موفقیت مأموریت اربعین تنها با رضایت زائران معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر نقش پلیس‌های تخصصی در مأموریت اربعین ادامه داد: تمامی رده‌های انتظامی باید متناسب با مأموریت‌های ذاتی خود در خدمت‌رسانی به زائران نقش‌آفرینی کنند و این مأموریت، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های انتظامی است.

فرمانده کل فراجا با تأکید بر استمرار هماهنگی با مسئولان کشور عراق برای تسهیل تردد زائران، به‌ویژه بهره‌برداری کامل از سامانه سجاد گفت: راه‌اندازی کامل این سامانه نقش مؤثری در کاهش زمان انتظار و تسریع عبور زائران از مرزها خواهد داشت.

رادان همچنین بر آمادگی کامل پلیس در برابر تمامی شرایط و سناریوهای احتمالی اعم از تقویت ایمنی مسیرهای تردد، کاهش تصادفات، مدیریت هوشمند ترافیک، ارتقای خدمات مرزی و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تأکید کرد.