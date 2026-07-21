تاکنون گواهینامه‌ موتورسواری برای زنان صادر نشده است

روز گذشته خبری مبنی بر چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان اعلام شد؛ این در حالی است که رئیس پلیس راهور فراجا به عنوان متولی اصلی صدور گواهینامه این خبر را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سیدتیمور حسینی گفت: اساساً ادعای چاپ گواهینامه موتورسواری زنان از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده است.

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفته و با توجه به شرایط روز و لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیندهای لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: هر زمان فرآیندهای قانونی این موضوع نهایی و اجرای آن به پلیس راهور ابلاغ شود، این مجموعه مطابق قانون نسبت به صدور گواهینامه اقدام خواهد کرد.

حسینی با بیان این مطلب می‌گوید که هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرا، نحوه صدور و جزئیات مربوط به گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز صرفاً از طریق پلیس راهور فراجا انجام شده و طرح برخی ادعاها پیش از اعلام رسمی مرجع قانونی، فاقد مبنای اجرایی بوده و می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و ایجاد ابهام در افکار عمومی شود.