# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
حفظ صالحٌ بعد صالح
کاربری قسمتی از بیانات اخیر آیتالله جوادی آملی را بازنشر کرد و نوشت: «علامه جوادیآملی: این بزرگواری که جای رهبر شهید نشسته(حفظهالله)، صالحٌ بعد صالح است. برای ماها کاملاً قابلقبول است که جای رهبر شهید نشسته، وظیفه ما تأیید و حفظ اوست، همچنان که تایید و حفظ اون بزرگوار رو داشتیم.»
دست توانمند مقاومت
علی بهادری: «معادله «محاصره در برابر محاصره» یمن دست توانمند جبهه مقاومت است. یا باید همه کشورهای منطقه از امنیت و تجارت آزاد بهرهمند باشند یا شریان های استراتژیک منطقه قفل میشود.»
دشمن، شمال و جنوب نمیشناسد
محمد صرفی با انتشار این تصویر نوشت: «دشمن، جنوب و شمال نمیشناسد. امروز خون یکی از ما را در تبریز بر زمین ریخت. فرقی برایش ندارد تو چگونه فکر میکنی، دینت چیست، چگونه میپوشی یا چه لهجهای داری. دشمن، دشمن است. ما نیز در دفاع باید چنین باشیم. فارغ و فراتر از همه تفاوتها و اختلافنظرها، متحد و استوار.»
تروریستهای اینترنشنال
کاربری نوشت: «کارشناس اینترنشنال گفته «به ازای هر سرباز ما(!) ۱۵۰ تا ۲۰۰ نظامی ایرانی باید کشته شه.» یعنی هر آمریکایی ۲۰۰ ایرانی میارزه! ولی هموطن به غیرت شما اصلاً برنخورهها، به اینترنشنال نگاه کردنت ادامه بده.»
نکته درسآموز فینال برای خانمها
خانم فردوس با انتشار این تصاویر نوشت: «در کنار همه صحنههای هیجانانگیز و جذاب فینال جامجهانی و برد اسپانیا، این تصویر در جشن پایانی توجهم رو به خودش جلب کرد. شاید براتون جالب باشه ببینید، دختران و همسر پادشاه اسپانیا برای یکی از مهمترین رویدادهای جهان، یعنی فینال جامجهانی که بعدش احتمالاً جشن پیروزی تیمشون بوده و تمام دوربینهای جهان روی اونها قرار بوده زوم کنند، نهتنها ناخن نکاشتند، بلکه حتی لاک هم نزدن! به نظرتون چرا؟!
من نمیدونم چی شد کاشت ناخن مد شد و شد ملاک زیبایی و نظافت حتی، در حالی که بارها متخصصین گفتن زیرش به شدت آلودست و منجر به انواع و اقسام بیماریهای پوستی ممکنه بشه. حالا کار نداریم چقدر به لحاظ بستن چاکراهها اثرات روحی بدی داره و برای طهارت خانمها و اعمال عبادیشون مشکل سازه....
اما متأسفانه همونا که برای موضوع فرهنگ، حجاب و پوشش سالها برنامه داشتند و از دهه هفتاد رهبر شهید هشدارهاشو میداد و کسی گوش نداد، برای این موضوعم خیلی آهسته و با برنامه جلو اومدن و کاشت ناخن رو تبدیل به «روتین و ضروریات زندگی خانمها» کردند! به نحوی که دیگه انگشت و ناخنهای طبیعیشون براشون غیرقابل تحمله و از همه بدتر اینه که حتی [برخی] خانمهای مذهبی و محجبه هم درگیر این آفت شدند و هیچکس هیچ دغدغهای برای روشنگری و اصلاح این فرهنگ غلط نداره....
به امید روزی که زنان سرزمین ما هم بفهمند، ارزش و جایگاه یک زن رو انواع و اقسام عملهای زیبایی و کاشت ناخن و مژه و... تعیین نمیکنه و هیچ کدوم ازینا نماد باکلاسی و شیکبودن نیست. بلکه عزت نفس، دانش، آگاهی و مهارت و توانمندیهای یک خانم هست که اونو ارزشمند و قابل تحسین میکنه.»