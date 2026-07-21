صعود هندبال جوانان ایران به جمع 8 تیم برتر آسیا

تیم هندبال جوانان ایران با پیروزی مقابل هند، صعودش به مرحله یک‌چهارم نهائی مسابقات قهرمانی آسیا را قطعی کرد.

در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا که در چین در حال برگزاری است، تیم ایران در ششمین دیدار خود دیروز به مصاف تیم ملی هند رفت و با نتیجه قاطع 63 بر 14 به پیروزی رسید. در پایان این دیدار محمد بابالادی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.با این پیروزی تیم هندبال جوانان ایران در جدول رده‌بندی 7 امتیازی شد و صعود خود را به مرحله یک‌چهارم نهائی مسابقات قهرمانی آسیا قطعی کرد. این در حالی است که ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های قطر، ژاپن، کویت، امارات و کره جنوبی که برخی از آنها از بازیکنان چندملیتی هم در ترکیب خود بهره می‌برند، همگروه شده بود و در نهایت با برتری در چند دیدار حساس و سرنوشت‌ساز خود به دور بعدی راه پیدا کرد.

بدین ترتیب ملی‌پوشان جوان هندبال ایران باید روز جمعه 2 مرداد در مرحله یک‌چهارم نهائی به میدان بروند. حریف ایران در این مرحله پس از پایان دیدارهای امروز (چهارشنبه) و اتمام کامل مرحله گروهی مشخص خواهد شد. نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا 2026 طی روزهای 24 تیر تا 5 مرداد به میزبانی کشور چین و در شهر چوژوو برگزار می‌شود و چهار تیم برتر این رقابت‌ها مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کنند.