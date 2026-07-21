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کد خبر: ۳۳۴۵۳۱
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
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ادعای سرپرست فدراسیون درباره افزایش ۳۰۰ درصدی مسابقات بسکتبال

رئیس فدراسیون بسکتبال در مجمع عمومی این فدراسیون با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی مسابقات طی یک سال گذشته، گفت: تعداد بازیکنان هر رده سنی از ۲۰ به ۳۰۰ تا ۳۵۰ بازیکن افزایش یافته است.
مجمع عمومی سالانه فدراسیون، دیروز در وزارت ورزش و جوانان به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد نماینده کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، جواد داوری سرپرست فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد. در این نشست، جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این رشته در سال گذشته، به تشریح چالش‌ها و چشم‌اندازهای بسکتبال ایران پرداخت. 
در این مجمع داوری از افزایش ۳۰۰ درصدی مسابقات در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۳۵۰۰ بازی برنامه‌ریزی و اجرا شد که این رقم جدای از جشنواره‌های استعدادیابی است. روزی که کار را در فدراسیون آغاز کردیم، در هر رده سنی تنها ۲۰ بازیکن داشتیم، اما امروز با همت سازمان لیگ، این عدد به ۳۰۰ تا ۳۵۰ بازیکن در هر رده رسیده است. فدراسیون برنامه‌ای مدون تا سال ۲۰۳۰ تنظیم کرده تا پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی با تکیه بر استعدادهای سراسر کشور نهادینه شود. 

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