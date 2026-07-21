قبض 5 میلیون دلاری استقلال در راه است!

استقلال در آستانه یکی از سنگین‌ترین چالش‌های حقوقی سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ جایی که شکایت سه بازیکن خارجی و چند پرونده دیگر می‌تواند میلیون‌ها دلار تعهد مالی روی دست آبی‌ها بگذارد و آینده نقل ‌و انتقالاتی این باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

فسخ یکطرفه قرارداد یاسر آسانی، داکنز نازون و موسی جنپو، استقلال را با بحرانی حقوقی و مالی روبه‌رو کرده است. بر اساس قراردادها، دستمزد فصل دوم آسانی یک میلیون و ۶۵۰ هزار دلار، نازون یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و جنپو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار است؛ رقمی که در مجموع به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار می‌رسد.

این مبلغ تنها مربوط به سال دوم قراردادهاست و مطالبات فصل گذشته، پاداش‌ها، هزینه دادرسی و خسارت احتمالی نیز می‌تواند به آن اضافه شود. نازون نیز در قرارداد خود بند ۱۸ درصد جریمه تأخیر در پرداخت دارد. این سه بازیکن به دلیل عمل نکردن باشگاه به تعهدات مالی قرارداد خود را فسخ کرده‌اند و انتظار می‌رود برای دریافت مطالبات و غرامت به مراجع بین‌المللی شکایت کنند. البته محکومیت استقلال قطعی نیست و مرجع رسیدگی باید موجه بودن فسخ، اخطارهای قبلی و درآمد بازیکنان از باشگاه‌های جدید را بررسی کند. تنها منیر الحدادی با توافق از استقلال جدا شد و از دستمزد فصل جدید خود گذشت. البته مشکلات حقوقی استقلال به این سه پرونده محدود نمی‌شود؛ ریکاردو ساپینتو بابت مطالبات و باقیمانده قرارداد، فابیو کاریله با استناد به قرارداد امضاشده و کارلوس استراندبرگ به دلیل ارسال قرارداد از ایمیل رسمی باشگاه نیز مدعی دریافت غرامت هستند. استقلال در حالی برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی تلاش می‌کند که این پرونده‌ها، در کنار پرونده منتظر محمد که پیش‌تر دو پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه را بسته بود، می‌تواند تعهدی چند میلیون دلاری برای آبی‌ها ایجاد کند.