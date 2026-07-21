تغییر در هیئت‌مدیره استقلال

مجتبی فریدونی عضو هیئت مدیره استقلال از این باشگاه جدا شد.

با تصمیم هلدینگ خلیج‌فارس، فریدونی از جمع هیئت مدیره باشگاه استقلال جدا شد و مصطفی متدین مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پتروشیمی جانشین وی شد. همچنین محمودرضا بابایی دیگر عضو هیئت‌مدیره استقلال هم استعفا کرده ‌اما هنوز جدایی این عضو هیئت‌مدیره قطعی نیست.

دومین کاپیتان هم از پرسپولیس رفت

سروش رفیعی ‌هافبک چند فصل اخیر تیم فوتبال پرسپولیس و دومین کاپیتان این تیم در فصل گذشته پس از مدت‌ها سکوت، با انتشار ویدئویی از حضور خود در این تیم و با نوشتن کلمه «وداع» جدایی خود از جمع شاگردان مهدی تارتار را تایید کرد تا پس از امید عالیشاه دومین کاپیتان پرسپولیس هم از این تیم جدا شود.

علاوه ‌بر این دو بازیکن، سهیل صحرایی، میلاد محمدی، مجتبی فخریان، میلاد سرلک و رضا شکاری هم تاکنون از پرسپولیس جدا شده‌اند.

کوشکی در استقلال ماندنی شد

علیرضا کوشکی بازیکن تکنیکی و تأثیرگذار تیم فوتبال استقلال با حضور در باشگاه و پس از دیدار و گفت‌وگو با علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.

کوشکی که فصل گذشته با نمایش‌های مؤثر و دیدنی خود نقش مهمی در ترکیب آبی‌پوشان ایفا کرد، پس از تأیید کادر فنی به همکاری خود با استقلال ادامه خواهد داد.

نساجی به حسینی رسید

نساجی مازندران که سال گذشته با فراز کمالوند وارد رقابت‌های لیگ دسته اول

شد و در ادامه با رضا عنایتی کارش را ادامه داد و در نهایت به قهرمانی رسید و به لیگ برتر صعود کرد، اکنون برای حضور در سطح اول فوتبال ایران با یک مربی جدید به توافق دست یافت. نساجی مازندران چهار روز قبل آخرین بازی فصل در لیگ دسته اول را در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر برگزار کرد و جشن قهرمانی گرفت، اما روز گذشته رضا عنایتی خبر پایان همکاری خود با این باشگاه را اعلام نمود تا نساجی هم پس از تایید این موضوع، سراغ انتخاب سرمربی جدید برود. باشگاه نساجی مازندران گزینه‌های متعددی طی روزهای اخیر مدنظر داشت تا جانشین رضا عنایتی کند که در نهایت برای انتخاب سید مجتبی حسینی به جمع‌بندی نهائی رسید و سرمربی سه فصل اخیر آلومینیوم اراک را انتخاب کرد.

گودرزی 5 ‌ساله استقلالی شد

بهرام گودرزی مدافع 21 ساله فصل گذشته آلومینیوم اراک، صبح دیروز با حضور در باشگاه استقلال و پس از دیدار و گفت‌وگو با علی تاجرنیا سرپرست باشگاه استقلال، قرارداد خود را به مدت پنج سال با آبی‌ها امضا کرد.

گودرزی که توانایی بازی در هر دو سمت خط دفاعی را دارد، با نظر کادر فنی و کمیته فنی به جمع آبی‌پوشان اضافه شد تا پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پیراهن استقلال را بر تن کند.

پایان همکاری بلژیک و گارسیا

فدراسیون فوتبال بلژیک با انتشار بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام کرد مسیرش را از رودی گارسیا سرمربی شیاطین سرخ جدا کرده است.

این مربی فرانسوی سال گذشته جانشین دومنیکو تدسکو شد و در جام جهانی 2026 هم این تیم را تا مرحله یک‌چهارم نهائی پیش برد، اما با قبول شکست مقابل اسپانیا (تیمی که در نهایت عنوان قهرمانی را از آن خود کرد) از دور رقابت‌ها حذف شد. قرارداد رودی گارسیا در پایان ماه جاری میلادی به پایان می‌رسید، اما طرفین تصمیم گرفتند که قراردادشان برای ادامه همکاری با یکدیگر تمدید نشود. بلژیک تنها تیمی بود که در بیست‌وسومین دوره جام جهانی موفق شد دروازه اسپانیا را باز کند.

گلر ملی‌پوش با استقلال قرارداد بست

محمد خلیفه که پس از همراهی تیم ملی ایران در جام جهانی 2026، بلافاصله با تیم فوتبال امید راهی اردوی آماده‌سازی در ترکیه شد و در دو مسابقه تدارکاتی هم به میدان رفت، با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست.

باشگاه استقلال برای جذب این دروازه‌بان ۲۱ ساله حدودا ۸۰ میلیارد به آلومینیوم پرداخت کرده است. خلیفه که تجربه حضور در رده‌های پایه پرسپولیس را دارد و حتی با تیم بزرگسالان این باشگاه هم تمرین کرده، سه سال قبل به آلومینیوم اراک پیوست و پس از انجام سه بازی در نخستین فصل حضورش در این تیم، طی دو سال اخیر گلر فیکس ایرالکو بود و عملکردش موجب شد به تیم ملی برسد و حالا هم در مسیر حضور در استقلال قرار بگیرد.