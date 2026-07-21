شورش علیه اسرائیل(حدیث دشت عشق)
سردار شهید عباسقلی مصطفی، نوزدهم خرداد سال ۱۳۲۰ در شهرستان مهران دیده به جهان گشود. با آغاز جنگ تحمیلی، به جبهه رفت و به عنوان فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین(ع) مشغول انجام وظیفه شد. پس از رشادتهای فراوان، دوم اسفند سال ۱۳۶۳ در منطقه مرزی چنگوله به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در گلزار شهدای صالحآباد آرام گرفت. از او سه فرزند دختر و سه پسر به یادگار ماند. شهید عباسقلی مصطفی در وصیتنامهاش نوشت: «عزیزان جبهه رفتن من به خاطر هوای نفس نبوده است. بلکه به خاطر احساس مسئولیت در برابر خدا و رسول خدا(ص) و رهبر کبیر انقلاب و شنیدن پیامهای حسینگونه او بوده است. وقتی که آمریکای جنایتکار و وابستههای خودفروختهاش قصد تجاوز به میهن ما را دارند و روز به روز تجاوز خود را بیشتر میکنند دیگر جای درنگی باقی نیست. من نیز همانند دیگر ایرانیان احساس کردم که نباید ساکت بنشینم و شاهد این جنایتها باشم. هر وقت به فکر میروم، یاد بمبارانهای وحشیانه بعثیها میافتم که خانه مردم را ویران نمود و حتی از به شهادت رساندن خردسال بیگناه فروگذار نمیکند. واقعاً دیگر ایستادن جایز نیست. عشق به الله مرا به سوی جبهه کشاند. آری، من دیگر بیش از این نمیتوانم نظارهگر این متجاوزین دشمنان اسلام باشم و در برابر این مسائل بیتفاوت باشم. از شما ملت عزیز میخواهم که امام را تنها نگذارید و از این سنگر عدالت و حامی مستضعفان حمایت نمایید و دست در دست هم داده، وحدت کلمه را حفظ نمایید و با خلوص نیت به اوامر امام گوش نمایید و از شهادت در راه خدا نهراسید و علیه شرق و غرب و اسرائیل یورش برید.»