60 درصد از تسهیلات حمایتی به بنگاههایی داده شد که مشمول نبودند
سرویس اقتصادی-
وزیر صمت گفت: ۴۰ درصد از تسهیلات حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی به بنگاههای هدف و مابقی به بنگاههای بزرگ پرداخت شده که مشمول آن نبودند.
به گزارش کیهان، سیدمحمد اتابک، دیروز در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تقدیر از افراد و شرکتهای نمونه این عرصهها که با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور، فعالان صنعت و معدن و تجارت، کارآفرینان و نمایندگان تشکلهای صنعتی در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز تولید باید به گفتمان واحد و مشترک همه ارکان حاکمیت تبدیل شود، افزود: همانطور که تنگه هرمز شاهراه اقتدار سرزمینی ماست، بخش تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور است و صیانت از آن، وظیفهای ملی و همگانی است.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور اظهار داشت: ما امروز در یک پیچ تاریخی و مقطع ویژه اقتصادی قرار داریم. تصمیماتی که امروز اتخاذ میکنیم، تاثیر مستقیمی بر آینده کشور و نسلهای آتی خواهد داشت؛ از این رو بار مسئولیت متولیان حوزه صنعت و معدن بسیار سنگینتر از گذشته است.
ضرورت حمایت از صنایع کوچک
وزیر صمت با گرامیداشت یاد شهیدان خدمت و ادای احترام به تلاشهای صورتگرفته در دورههای سخت گذشته، افزود: عزت و اقتدار امروز کشور و ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در معادلات جهانی، مدیون روحیه خودباوری و پایداری ملی است. این خودباوری بهویژه در بخش صنعت و معدن، دینی است که باید با کار جهادی و شبانهروزی آن را ادا کنیم.
اتابک به وضعیت تامین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: با دستور و مصوبه ابلاغی رئیسجمهور، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در نظر گرفته شد.
بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از این منابع به بنگاههای هدف و مابقی به بنگاههای بزرگ پرداخت شده است؛ این در حالی است که بنگاههای بزرگ مشمول این تسهیلات نبودند. وی اضافه کرد: در کنار حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پیگیریها و هماهنگیهای لازم برای تامین سرمایه در گردش و رفع تنگناهای مالی بنگاههای بزرگ صنعتی و معدنی نیز با جدیت در دست اقدام است تا چرخ تولید کشور دچار وقفه نشود.
همچنین حسنزاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران با استناد به گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران تصریح کرد: سیاستگذاریهای اقتصادی نباید صرفاً بر شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز باشد. در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ متمرکز شده، ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط (SME) نهفته است. بقای این بنگاهها به معنای حفظ معیشت میلیونها خانواده ایرانی است که از اینها حقوق دریافت میکنند.
انتقادهای فراوان از قطع برق صنایع
گفتنی است؛ فعالان صنعت و معدن، نسبت به قطع برق به مدت دو روز در هفته گلایهمند بودند. همچنین «صبحی»؛ صنعتگر نمونه با انتقاد از عدم ثبات تعرفههای واردات و همچنین قطع برق، خواهان رفع این مشکلات شد.
علیزاده؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از وجود بخشنامههای
دست و پاگیر و موانع داخلی بر سر راه فعالان صنعت و معدن انتقاد کرد.
فقط 2 سخنرانی برای بیتریبونها!
در آیین روز ملی صنعت و معدن به جز سخنرانی رئیسجمهور و وزیر صمت که مرسوم است اعلام شد که برخی فعالان از دل صنعت و معدن، سخنرانی میکنند اما از پنج نفری که سخنرانی کردند فقط دو نفر از مسئولان نبودند. سه نفر دیگر؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس خانه صنعت و معدن ایران بودند که اگرچه به صنعت مربوط هستند اما همواره تریبون داشته و به مقامات عالی کشور، دسترسی دارند. شایسته بود که تمام این پنج فرصت، به کسانی اختصاص مییافت که نه تریبون چندانی دارند و نه دسترسی معمول به مقامات و مسئولان کشور. ضمن اینکه فعالان معدن از اینکه نمایندهای در سخنرانها نداشتند گلایهمند شدند. معدن، بر اساس فرموده رهبر شهید انقلاب و در قوانین بالادستی، برای تامین درآمد کشور، قرار است که جایگزین نفت شود. با اینحال، وزیر صمت پس از پایان مراسم، چند دقیقهای شنونده و پاسخگوی مطالب اهالی صنعت و معدن بود.