رؤسای کمیسیون‌های مجلس خواستار جلوگیری از هرگونه تصمیم شتاب‌زده و بازنگری در سازوکار آزادسازی سهام عدالت شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رؤسای کمیسیون‌های اصل 90، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس فراکسیون نظارت بر سهام عدالت، در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی نسبت به تبعات عرضه سهام عدالت در بورس هشدار داده و خواستار ورود مجلس به این موضوع شدند.

در این نامه با اشاره به تجربه اجرای آزادسازی سهام عدالت در سال‌های گذشته آمده که عرضه این سهام در شرایطی انجام شد که بازار سرمایه با نوسانات جدی مواجه بود و بخش قابل توجهی از سهامداران متضرر شدند.

نویسندگان نامه معتقدند تکرار این تجربه می‌تواند به تضییع حقوق میلیون‌ها دارنده سهام عدالت منجر شود. در این نامه تاکید شده که بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس، امکان فروش سهام عدالت از طریق بورس در حال بررسی است؛ موضوعی که به اعتقاد امضاکنندگان، در صورت اجرا بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، حفظ حقوق سهامداران و اهداف اولیه سهام عدالت مغایرت داشته باشد.

امضاکنندگان همچنین با اشاره به اینکه تصمیمات مرتبط با سهام عدالت آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر میلیون‌ها خانوار دارد، از رئیس ‌مجلس خواسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس، از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این نامه، پیشنهاد شده پیش از هرگونه تصمیم درباره آزادسازی یا عرضه سهام عدالت، کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، سازمان بورس و کارشناسان این حوزه تشکیل شود تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی و راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق سهامداران تدوین شود.

رؤسای کمیسیون‌های اصل 90، اقتصادی و اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون نظارت بر سهام عدالت در پایان این نامه، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید کرده‌اند.