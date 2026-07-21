بلیت قطارهای اربعین زودتر از دسترسی زائران تمام شد!
سرویس اقتصادی -
اختلال در سامانههای فروش بلیت قطار اربعین و تکمیل ظرفیت برخی مسیرها پیش از دسترسی بخش زیادی از متقاضیان، درباره روند عرضه بلیت ابهام ایجاد کرده است.
به گزارش کیهان، پیشفروش بلیت قطارهای اربعین که قرار بود ساعت هشت و 30 دقیقه صبح دوشنبه (۲۹ تیر) آغاز شود؛ از همان دقایق ابتدائی با اختلال گسترده در سامانههای فروش اینترنتی همراه شد؛ اختلالی که باعث شد شمار زیادی از متقاضیان امکان ورود به سایتهای فروش یا خرید بلیت را از دست بدهند و آغاز یکی از مهمترین فروشهای سال برای زائران اربعین با سردرگمی همراه شود.
ساعاتی پس از آغاز زمان اعلامشده، راهآهن با صدور اطلاعیهای دلیل اختلال را قطعی فیبر نوری در جریان عملیات عمرانی یکی از پیمانکاران شهرداری و اختلال در شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا اعلام کرد و از به تعویق افتادن فرآیند پیشفروش خبر داد.
راهآهن در پایان همان اطلاعیه تأکید کرد که زمان جدید آغاز پیشفروش متعاقباً اعلام خواهد شد اما برای بسیاری از زائران، این پرسش همچنان بیپاسخ ماند که در فاصلهای که سامانه به دلیل اختلال عملاً از دسترس خارج بوده، ظرفیت برخی قطارها چگونه تکمیل شده است؟
به گفته تعدادی از متقاضیان، حوالی ساعت 16 و 30 دقیقه دوشنبه، امکان ورود به برخی سامانههای فروش فراهم شد اما تقریباً همزمان با تلاش برای خرید، با پیام «ظرفیت این قطار برای مقصد مورد نظر شما تکمیل شده است» مواجه شدند. البته برخی هم با پیام «بلیت برای تاریخ موردنظر وجود ندارد» مواجه شدند.
تکمیل ظرفیت در 4 دقیقه!
در ادامه این اتفاقات، راهآهن روز دوشنبه با انتشار اطلاعیهای جدید از رفع نقص فنی خبر داد و اعلام کرد؛ پیشفروش بلیت قطارهای مسافری از ساعت هشت و 30 دقیقه صبح روز سهشنبه، ۳۰ تیرماه آغاز میشود. بر اساس اعلام این شرکت، قرار بود فروش اینترنتی از ساعت هشت و 30 دقیقه تا ۱۱ صبح و فروش حضوری از ساعت ۱۱ تا 13 و 30 دقیقه انجام شود. بررسیها از نخستین دقایق آغاز فروش دیروز، بار دیگر روایت دیگری را ثبت کرد.
رصد مسیر تهران- کرمانشاه که یکی از پرتقاضاترین مسیرهای ایام اربعین محسوب میشود، نشان میدهد در حالی که پیشفروش قرار بود رأس ساعت هشت و 30 دقیقه برای بازه زمانی یکم تا ۱۶ مردادماه آغاز شود؛ تنها چهار دقیقه بعد و در ساعت هشت و 34 دقیقه ظرفیت بلیتهای عرضهشده برای روزهای چهارم، ششم و هشتم مردادماه تکمیل شده بود و امکان خرید برای متقاضیان وجود نداشت.
قصه تلخ هر ساله
تمام شدن سریع بلیت قطارهای اربعین مخصوصاً در مسیر تهران– کرمانشاه، در اولین ساعات یا دقایق پیش فروش هر سال رخ میدهد؛ یعنی سامانهها برای دقایقی یا حتی ساعتها در دسترس نبودهاند اما پس از برقراری ارتباط، دیگر ظرفیتی برای خرید باقی نمانده است.
اگر از زمان اعلام آغاز پیشفروش تا ساعتها بعد، بخش زیادی از متقاضیان اساساً امکان ورود به سامانههای فروش را نداشتهاند، این سؤال به طور طبیعی مطرح میشود که ظرفیت این قطارها چگونه تکمیل شده و چه سازوکاری موجب شده بلیتها پیش از دسترسی عمومی به پایان برسد؟
از سوی دیگر، بررسی خبرگزاری مهر نشان میدهد با وجود آنکه راهآهن در اطلاعیه رسمی، پیشفروش را مربوط به قطارهای با تاریخ حرکت یکم تا ۱۶ مردادماه اعلام کرده بود، هنگام برقراری دسترسی کاربران، در سامانه فروش رجا تنها بلیتهای روزهای نخست مرداد قابل مشاهده بود و همان ظرفیت محدود نیز تکمیل شده بود.
همین موضوع، ابهام دیگری را ایجاد میکند؛ اگر پیشفروش به دلیل اختلال فنی متوقف شده و راهآهن نیز آغاز آن را به تعویق انداخته بود، بلیتهای روزهای اول و دوم مرداد چگونه در سامانه عرضه شده و پیش از دسترسی بخش زیادی از متقاضیان به پایان رسیده است؟
تنها پاسخ مسئولان راهآهن به این سؤالات، وجود تقاضای بیش از ظرفیت است اما واقعیت این است که تمام شدن بلیتها در چند دقیقه، وجود رانتهایی را نشان میدهد. خریدار بیشتر بلیتهای پیشفروش، آژانسها هستند تا با قیمتهای بالاتر به زائران بفروشند که خلاف قانون و نوعی سوءاستفاده و سوداگری است. این مسئله بدون همکاری عدهای از درون راهآهن، امکان ندارد. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی و راهآهن وظیفه دارند با این آژانسها و اشخاص درون راهآهن برخورد بازدارنده انجام بدهند.
فروش بلیت پروازهای اربعین از امروز
فروش بلیت پروازهای اربعین هم از امروز آغاز میشود. سازمان هواپیمایی از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین 1405 از امروز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 خبر داد. بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی اول تا 16 مرداد با قیمت مصوب فروخته میشود.
بر اساس اعلام ابوذر شیرودی؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ بلیت رفت و برگشت از تهران به نجف (بغداد) و فرودگاهی غرب کشور 24 میلیون تومان و فرودگاه مشهد به نجف(بغداد) 28 میلیون تومان خواهد بود.
او افزود: ایرلاینها موظفند حداکثر ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت مجوزهای پروازی، برنامه پروازی خود را در سامانههای فروش بارگذاری، ظرفیت پروازها را برای فروش (غیرچارتری) بازگشایی و فروش بلیت را برای عموم متقاضیان آغاز کنند و تمامی بلیتهایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آنها بهمقاصد نجف اشرف یا بغداد (یا بالعکس) در بازه فوق باشد، مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.
اجبار و گرانفروشی ممنوع
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت هرگونه فروش بلیت بهنرخ گرانتر از مبلغ تعیینشده در مسیر مربوطه برای اتباع غیرایرانی بهقصد انتفاع بیشتر یا اولویت اتباع خارجی در خرید بلیت، خبر داد و گفت: در صورت احراز تخلف حتی یک مورد، شرکت هواپیمایی متخلف از سهمیه معاف از پرداخت رویالیتی عراق تا پایان آبانماه 1405 محروم خواهد شد.
شیرودی، هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت، را ممنوع دانست و افزود: نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است. او با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی مجاز به دریافت هیچگونه اضافهبهایی از زائران توانخواه در فرودگاههای ایران و عراق نیستند، افزود: فروش بلیت بهصورت گروهی (بیش از 9 نفر در یک رزرو) در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی قراردادهای چارتری فیمابین شرکتهای هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین تعلیق است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یادآورشد: عرضه و فروش بلیت اربعین در مسیرهای پرتقاضا، چه در ایران و چه توسط نمایندگی رسمی آن شرکت هواپیمایی در عراق، صرفاً با نرخهای ریالی مصوب این بخشنامه مجاز است و هرگونه فروش با قیمت بالاتر، گرانفروشی محسوب خواهد شد.
شیرودی از الزام شرکتهای هواپیمایی به تأمین هواپیمای پشتیبان در بخشنامه مذکور خبر داد و گفت: در صورت بروز تأخیر (بهاستثنای تأخیرهای ناشی از عوامل قهری)، شرکت هواپیمایی موظف است مطابق دستورالعمل حقوق مسافر اقدام کند.
تأمین ۹۵۰۰ اتوبوس برای اربعین
ظرفیت پایین قطار و هواپیما، موجب میشود که مهمترین وسیله عمومی سفر اربعین اتوبوس باشد. به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مهدی خضری؛ معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از مشارکت ۶۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی در طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی سال جاری خبر داد. او افزود: همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی اربعین کشور، برنامهریزی برای بهکارگیری حدود سه هزار دستگاه ناوگان اتوبوسی در اختیار وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، سایر دستگاههای اجرائی و صنایع صورت گرفته و امید است، با مشارکت این ناوگان خدمات شایستهای به زائران اربعین حسینی ارائه شود.
وی به مزایای استفاده از سامانه سپاس (سامانه پایش آنلاین سفر) برای تهیه اینترنتی بلیت ناوگان حملونقل عمومی سفرهای اربعین حسینی اشاره و تأکید کرد: خدمات این سامانه از سرگردانی زائران در تهیه بلیت جلوگیری کرده و موجب تسهیل سفرهای هموطنان میشود.