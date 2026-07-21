تداوم کاهش ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا

ذخایر استرتژیک نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از

پنج میلیون بشکه دیگر کاهش یافت و به 311 میلیون و 400 هزار بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده، ذخیره استراتژیک نفت آمریکا با کاهش پنج و یک دهم میلیون بشکه‌ای در هفته گذشته پایین‌ترین سطح خود در 43 سال گذشته سقوط کرده و هم‌اکنون به رقم

311 میلیون و 400 هزار بشکه رسیده است.

اما انچه جالب توجه است این که تنها در فاصله چهار روز از انتشار این گزارش، نشانه‌های روشنی از ادامه‌ روند نزولی و فشار فزاینده بر این ذخایر مشاهده می‌شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر این روند کاهشی با همین سرعت ادامه پیدا کند، ظرف مدت تنها دو تا سه ماه آینده، حجم ذخایر استراتژیک نفت آمریکا از سقف مجاز تعیین‌شده از سوی کنگره که معادل 252 میلیون و 400 هزار بشکه است، عبور خواهد کرد. این موضوع صرفاً یک نوسان مقطعی نیست. بلکه یک مسئله ساختاری و هشدار جدی برای امنیت انرژی آمریکا محسوب می‌شود که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح بازارهای جهانی نفت و اقتصاد بین‌الملل به همراه داشته باشد.

3 گلوگاه انرژی جهان زیر فشار

همزمان با فروکش نسبی تنش‌ها در هفته‌های گذشته، بسیاری از معامله‌گران بازار نفت تصور می‌کردند ریسک ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تا حد زیادی از قیمت نفت حذف شده است. کاهش قیمت نفت برنت تا محدوده 73 دلار، افت اختلاف قیمت قراردادهای آتی و بازگشت نسبی آرامش به بازار نیز این برداشت را تقویت کرد.

با این حال، یک گزارش تحلیلی منتشرشده در رسانه تخصصی

The Merchant›s News معتقد است رخدادهای روزهای اخیر نشان می‌دهد بازار جهانی انرژی شاید در ارزیابی ریسک‌های موجود دچار خوش‌بینی زودهنگام شده است؛ چراکه همزمان سه مسیر راهبردی انتقال انرژی شامل تنگه هرمز، باب‌المندب و مسیر صادرات نفت دریای سیاه با تنش و اختلال مواجه شده‌اند.

به اعتقاد نویسنده این گزارش، همین همزمانی باعث شده است «پرمیوم جنگ» بار دیگر به بازار نفت بازگردد و قیمت‌ها ظرف مدت کوتاهی جهش قابل توجهی را تجربه کنند.

این گزارش تنگه هرمز را مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر بازار جهانی انرژی معرفی می‌کند. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور می‌کند که معادل حدود 30 درصد تجارت دریایی نفت جهان است.

این گزارش در ادامه، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را دومین نقطه بحرانی بازار انرژی معرفی می‌کند. به نوشته این رسانه، تهدیدهای اخیر علیه تأسیسات نفتی عربستان و احتمال افزایش تنش در دریای سرخ، اهمیت این منطقه را بیش از گذشته افزایش داده است.

سومین عامل نگرانی بازار، تحولات دریای سیاه است. در این گزارش آمده است که پس از آسیب دیدن دو نفتکش، بارگیری نفت از پایانه صادراتی کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) در نزدیکی بندر نووراسییسک متوقف شده است. این مسیر یکی از مهم‌ترین کانال‌های صادرات نفت قزاقستان محسوب می‌شود و نفت صادراتی آن از طریق تنگه‌های ترکیه وارد بازارهای جهانی می‌شود.

در پایان این تحلیل تأکید شده است که هرگونه اختلال همزمان در این سه مسیر، علاوه ‌بر افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها، می‌تواند موجب افزایش دوباره قیمت نفت و تشدید نوسانات بازار جهانی انرژی شود؛ موضوعی که به باور نویسنده، فعالان بازار نباید آن را صرفاً یک شوک مقطعی تلقی کنند، بلکه باید آن را نشانه بازگشت ریسک ساختاری به بازار نفت بدانند.