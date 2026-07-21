«آحبیب» روایت خدمات جهادگری که در فهرست ترور قرار گرفت

کتاب «آحبیب»، جدیدترین اثر انتشارات «راه‌یار»، روانه بازار نشر شد. این کتاب روایتی از زندگی و زمانه «حبیب فلاح»، از فعالان جهاد سازندگی استان یزد در دهه ۶۰ است. این اثر که به قلم سجاد اسماعیلی و با پژوهش محمود خاکی، میلاد قلی‌زاده و علی‌اصغر مرتضایی‌راد توسط «حسینیه هنر یزد (فرهنگسرای شهید حسن‌پور)» تهیه شده، در ۱۸۲ صفحه به بررسی مسیر پرتلاطم زندگی این جهادگر، از محرومیت‌های دوران کودکی تا خدمات ماندگارش در مناطق روستایی یزد می‌پردازد.