کد خبر: ۳۳۴۵۲۰
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
انتصاب دبیر دومین رویداد بینالمللی «وعده صادق در آینه هنر»
با حکم حامد شبخیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، محمد نجاری به عنوان دبیر دومین رویداد بینالمللی وعده صادق در آینه هنر منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: «جذب حداکثری هنرمندان، همافزایی و تعامل با دستگاهها و نهادهای فرهنگی کشور جهت ایجاد همدلی و برگزاری هرچه بهتر و جامعتر رویداد؛ جهانیسازی رویداد با توجه به علاقمندی هنرمندان حقجوی جهان به حمایت از ایران قدرتمند؛ ترسیم الگوی روایت حماسه در سه عرصه میدانِ خیابان، میدانِ جنگ و میدان دیپلماسی؛ پاسداشت و توجه به نکات مهم مطرح شده در پیامهای اخیر مقام معظم رهبری از جمله حفظ انسجام و اتحاد جامعه؛ اهم موارد مندرج در حکم دبیر دومین رویداد بینالمللی وعده صادق در آینه هنر است.»