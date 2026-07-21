با حکم حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، محمد نجاری به عنوان دبیر دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «جذب حداکثری هنرمندان، هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور جهت ایجاد همدلی و برگزاری هرچه بهتر و جامع‌تر رویداد؛ جهانی‌سازی رویداد با توجه به علاقمندی هنرمندان حق‌جوی جهان به حمایت از ایران قدرتمند؛ ترسیم الگوی روایت حماسه در سه عرصه میدانِ خیابان، میدانِ جنگ و میدان دیپلماسی؛ پاسداشت و توجه به نکات مهم مطرح شده در پیام‌های اخیر مقام معظم رهبری از جمله حفظ انسجام و اتحاد جامعه؛ اهم موارد مندرج در حکم دبیر دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر است.»