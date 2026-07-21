کد خبر: ۳۳۴۵۱۹
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
کارگردان «قمارباز» جایزه بینالمللی فیلمش را به شهدای میناب تقدیم کرد
محسن بهاری، کارگردان فیلم سینمایی «قمارباز»، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بینالمللی فیلم «آن سوی دریاچه» مقدونیه شمالی را به شهدای میناب تقدیم کرد. او این اقدام را در پی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و جانباختن شماری از کودکان و معلمان این مدرسه انجام داد.
بهاری در سخنانی با اشاره به این حادثه گفت: «دو موشک مستقیم به مدرسهای اصابت کرد که کودکان ۷ تا ۱۲ ساله در آن حضور داشتند.» وی جایزه بینالمللی فیلم «قمارباز» را به روح شهدای این حادثه تقدیم کرد و یاد آنان را گرامی داشت.