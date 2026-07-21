روایت یک تلگراف از خطوط استعمار در ایران
رمان مستند «تلگراف؛ مروری بر دخالتهای انگلستان در ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای سوم اسفند» نوشته محمدحسن صنعتی، از سوی نشر بینالملل روانه بازار کتاب شد. این اثر ۳۱۱ صفحهای با تکیه بر اسناد معتبر و تلفیق دانش تاریخی با زبان داستانی، مخاطب را به یکی از پرچالشترین مقاطع تاریخ معاصر ایران، یعنی فاصله سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ میبرد.
نویسنده در این رمان مستند، علاوه بر کالبدشکافی نقش استعماری بریتانیا و رقابت آن با روسیه، جریانهای فکری و چهرههای تأثیرگذار آن دوران از جمله شیخ فضلالله نوری، میرزای نائینی و تقیزاده را تصویر میکند. «تلگراف» با عبور از قالب گزارشهای خشک تاریخی، رخدادهایی چون مطالبه عدالتخانه، به توپ بستن مجلس و فراز و فرود دولتها را در بستری ملموس روایت میکند تا نقش مداخلات خارجی و ضعفهای داخلی را در تغییر مسیر تاریخ ایران آشکار سازد. صنعتی این کتاب را برای «روایتخواهان» مخابره کرده تا بازخوانی گذشته، چراغ راهی برای تحلیل تحولات امروز باشد. این کتاب هماکنون با قیمت ۶۲۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان به تاریخ و ادبیات داستانی قرار دارد.