۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش شد

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در حاشیه بازدید از پروژه تلویزیونی سلمان فارسی که در آستانه روز بزرگداشت سلمان فارسی(سی‌ویکم تیرماه) انجام شد، ضمن قدردانی از گروه تولید «سلمان فارسی»، اظهار کرد: این پروژه با وجود همه دشواری‌ها مطابق برنامه‌ریزی پیش رفته و تنها وقفه ایجادشده، ناشی از جنگ بود که اندکی پس از آتش‌بس، روند تولید دوباره با همان عظمت از سر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه تأخیر پروژه تنها به اندازه همان ۴۰ روز جنگ بوده است، تأکید کرد: گروه تولید با تلاش‌های شبانه‌روزی در حال جبران این وقفه است.

وی با تمجید از داود میرباقری، او را از چهره‌های برجسته تاریخ هنر ایران دانست و با اشاره به آثار شاخصی همچون «مختارنامه» و «امام علی‌(ع)»، «سلمان فارسی» را حاصل سال‌ها تلاش و تجربه این کارگردان توصیف کرد و افزود: رسانه ملی خود را موظف می‌داند با همه ظرفیت‌ها از این پروژه حمایت کند. داود میرباقری، کارگردان مجموعه «سلمان فارسی» نیز با اشاره به روند تولید مجموعه عنوان کرد: این روزها گروه مشغول ضبط فصل مربوط به ایران باستان است و زمان زیادی تا پایان فیلم‌برداری این بخش باقی نمانده است. تاکنون حدود ۶۰ درصد از کل پروژه به پایان رسیده و ۶۰ قسمت نیز برای پخش آماده شده است.