ایوب آقاخانی: کودکان سربازان آینده جبهه هنر انقلاب هستند

ایوب آقاخانی، نویسنده و کارگردان تئاتر، در جریان بازدید از رویداد «مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران، با اشاره به حضور حرفه‌ای و ایمانی کودکان روی صحنه، آنان را «سربازان آینده جبهه هنر متعهد و فرهیخته» خواند و گفت: «مشق ناتمام» بدون شعارزدگی، عمق جنایات دشمن و رنج‌های وارد شده بر ملت را به تصویر کشیده و بر اندیشه‌ورزی جامعه تأثیر می‌گذارد.

وی این اثر را که به یاد کودکان مظلوم شهید در جنگ و به ویژه شهدای کودک میناب به اجرا درآمده را تجربه‌ای بی‌نظیر و معجزه‌گون در عرصه هنرهای نمایشی دانست و با تمجید از اقدام شهرداری تهران و حوزه هنری در تبدیل نمادهای توسعه شهری به بستری برای هنر مقاومت، بر لزوم تداوم این ریل‌گذاری فرهنگی تأکید و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های محیطی برای روایت مظلومیت شهدا و ترویج هنر انقلاب، راهکاری هوشمندانه برای ترمیم فرهنگی و تربیت نسل آینده در برابر هجمه‌هاست.