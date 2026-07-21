فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۱۵
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تئاتر در مسیر پیاده‌روی اربعین

دهمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان» با اجرای ۱۳ اثر نمایشی به زبان‌های فارسی و عربی در مسیر نجف تا کربلا برگزار می‌شود. 
کوروش زارعی، دبیر این رویداد، در نشست خبری حوزه هنری با اعلام این خبر گفت: این آثار در قالب‌های تعزیه، تئاتر خیابانی و نمایش عروسکی در ۱۰ نقطه از جمله عمودهای شاخص و موکب‌های سیار اجرا می‌شوند.
وی با اشاره به مشارکت معاونت هنری ارشاد و شهرداری تهران در دهمین دوره، حضور هنرمندان را کاملاً خودجوش و بر پایه «نذر فرهنگی» دانست. وی با تأکید بر شعار امسال «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ»، به رویکرد محتوایی آثار اشاره کرد و افزود: پیاده‌روی اربعین بزرگ‌ترین اجتماع جهان اسلام است؛ از این‌رو موضوعاتی همچون جبهه مقاومت، فلسطین و غزه در کنار مفاهیم عاشورایی، محور اصلی اجراها خواهند بود. همچنین مصطفی موتورچی، دبیر اجرایی همایش، زمان برگزاری اجراها را از ۳ تا ۱۴ مرداد اعلام کرد و از اجرای نمایش‌های ویژه‌ای چون «شاهرودی» با محوریت شهید سلیمانی و «خون و شمشیر» با موضوع جنایات رژیم صهیونیستی خبر داد. این رویداد همزمان در مسیر جاماندگان اربعین در تهران نیز برنامه‌هایی چون نقالی و پرده‌خوانی خواهد داشت.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند