دهمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان» با اجرای ۱۳ اثر نمایشی به زبان‌های فارسی و عربی در مسیر نجف تا کربلا برگزار می‌شود.

کوروش زارعی، دبیر این رویداد، در نشست خبری حوزه هنری با اعلام این خبر گفت: این آثار در قالب‌های تعزیه، تئاتر خیابانی و نمایش عروسکی در ۱۰ نقطه از جمله عمودهای شاخص و موکب‌های سیار اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به مشارکت معاونت هنری ارشاد و شهرداری تهران در دهمین دوره، حضور هنرمندان را کاملاً خودجوش و بر پایه «نذر فرهنگی» دانست. وی با تأکید بر شعار امسال «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ»، به رویکرد محتوایی آثار اشاره کرد و افزود: پیاده‌روی اربعین بزرگ‌ترین اجتماع جهان اسلام است؛ از این‌رو موضوعاتی همچون جبهه مقاومت، فلسطین و غزه در کنار مفاهیم عاشورایی، محور اصلی اجراها خواهند بود. همچنین مصطفی موتورچی، دبیر اجرایی همایش، زمان برگزاری اجراها را از ۳ تا ۱۴ مرداد اعلام کرد و از اجرای نمایش‌های ویژه‌ای چون «شاهرودی» با محوریت شهید سلیمانی و «خون و شمشیر» با موضوع جنایات رژیم صهیونیستی خبر داد. این رویداد همزمان در مسیر جاماندگان اربعین در تهران نیز برنامه‌هایی چون نقالی و پرده‌خوانی خواهد داشت.