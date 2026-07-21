دلنوشته بازیگر جوان سینما برای رهبر شهید

«آرمان درویش» بازیگر جوان و خوش‌آتیه سینمای ایران دلنوشته‌ پراحساسی را در فراق رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر کرد.

در دلنوشته وی آمده است: «برای اندوه‌های بسیار گریسته‌ام، اما برخی داغ‌ها اشک نمی‌آورند، آن‌ها چشم را می‌سوزانند و تا ابد در دل می‌مانند.»

این هنرمند، متن فوق را همراه با ویدیویی از رهبرشهید در صفحه شخصی خود منتشر کرد. آرمان درویش، پیش از این و همزمان با برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی هم در متنی برای آقای شهید ایران نوشته بود که تاریخ با افتخار تو را بدرقه می‌کند.