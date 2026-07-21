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کد خبر: ۳۳۴۵۱۳
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
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التماس شبکه اینترنشنال به آمریکا برای اشغال جزایر ایران!

شبکه ضدایرانی و صهیونی اینترنشنال که پیش از این آرزوی بمباران و کشتار مردم ایران توسط آمریکا را بارها اعلان کرده بود، این بار التماس کرد که جزایر ایران را اشغال کنید، بمباران کافی نیست!
کارشناس شبکه معاند اینترنشنال در اظهاراتی، مدعی شد که حملات هوایی به‌تنهایی برای تأمین امنیت تنگه هرمز کافی نیست و آمریکا باید برای کنترل این منطقه، برخی جزایر ایرانی را اشغال کند. او با اشاره به جزایری مانند سیری، مدعی شد بدون تصرف یا از کار انداختن این مناطق، برقراری امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز امکان‌پذیر نخواهد بود.
او همچنین ادعا کرد که مهار جزیره لاوان و مراکز پشتیبانی ایران، بخشی از الزامات هرگونه عملیات نظامی در منطقه است و تأکید کرد صرف استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و حملات هوایی برای تحقق این هدف کافی نیست. این کارشناس در ادامه، از دولت آمریکا خواست برای بازگرداندن امنیت به تنگه هرمز، «اقدام قاطع نظامی» انجام دهد و مدعی شد در غیر این صورت، دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود.

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