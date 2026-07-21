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کد خبر: ۳۳۴۵۱۰
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی دولت:

خدمت‌رسانی در جنوب کشور بدون وقفه ادامه دارد

سخنگوی دولت گفت: با تلاش دستگاه‌های اجرائی، مسیرهای ارتباطی آسیب‌دیده در جنوب کشور بازگشایی شده و با وجود کندی تردد، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه دارد. 
 فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه (30 تیر 1405) در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پیش از حضور اعضای دولت در منطقه، با تلاش همکاران وزارت راه و شهرسازی، مسیرهای ارتباطی بازگشایی شد و اکنون عبور و مرور، هرچند با کندی، در جریان است. 
وی با اشاره به حملات اخیر دشمن به برخی زیر ساخت‌ها افزود: هدف این حملات، مختل کردن زندگی روزمره مردم بود و در جریان حمله به پل‌ها، تعدادی از هم‌وطنان نیز به شهادت رسیدند.
سخنگوی دولت ادامه داد: با وجود این شرایط، روند ارائه خدمات در بخش‌های مختلف ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول در منطقه مشغول خدمت‌رسانی هستند.
وی عنوان کرد: به دستور ویژه رئیس‌جمهور به جنوب کشور سفر کردم تا از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی قرار بگیرم، از تلاش نیروهای حاضر در میدان قدردانی کنم و سلام و خداقوت دولت را به خدمتگزاران و مردم مقاوم این منطقه برسانم.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در ادامه سفر به استان‌های جنوبی و مناطق درگیر جنگ، ظهر سه‌شنبه وارد سیستان و بلوچستان شد و در بدو ورود، مورد استقبال علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، قرار گرفت. 
دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، بازدید از زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بررسی روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر سخنگوی دولت به استان اعلام شده است. 

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