هزاران نفر از اهالی بندرعباس بر کرانه

خلیج ‌فارس در ساحل این شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.

بندرعباس، مرکز هرمزگان و پیشانی مقاومت ایران روز سه‌شنبه (30 تیر 1405) شاهد زنجیره انسانی هزاران نفر از اهالی این شهر بود که برای نشان دادن آمادگی خود و برای قطع دستان هر متجاوزی به این آب و خاک گرد هم آمدند.

به گزارش فارس، اهالی هرمزگان در تاریخ پرآوازه خود نیز به مقاومت شهره هستند و در این روزهای تهدید دشمن متجاوز، حماسه‌ساز اقتدار ایران هستند.

همزمان با بندرعباس، اجتماعات دلاوران ساحل‌نشین در شهرها و روستاهای ساحلی هرمزگان نیز برگزار شد.

پس از انجام زنجیره انسانی در بندرعباس، صدها خودروی مسلح مردمی از بسیج نیز به اجتماع مردم پیوسته و همبستگی خود را با اراده استوار مردم دیار مقاومت به نمایش نهادند‌.

نکته قابل توجه تجمعات در هرمزگان، تجهیز واحدهای بسیج به انواعی از سلاح‌های تک‌تیرانداز، نیمه سنگین و سلاح‌های دوش پرتاب ضدهوایی و تسلیحات ضد پهپادی بود که نشان‌دهنده راهبرد جدید در استفاده از تجهیزات مردم پایه تخصصی با بهره‌گیری آموزش‌های لازم است.

حضور خانوادگی بسیاری از حاضران در این زنجیره انسانی که به گستره ساحل شهرهای هرمزگان برگزار شد، نشانه اراده استوار مردم بر تثبیت دستاوردهای مقاومت و حفظ اراده ایران در اداره تنگه هرمز است.