اصفهان رتبه نخست کشور را در توسعه انرژی خورشیدی در اختیار دارد

اصفهان- خبرنگار کیهان:

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه این استان در توسعه انرژی خورشیدی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: همه دستگاه‌ها، صنایع بزرگ، شهرداری‌ها و بانک‌ها باید برای تحقق هدف‌گذاری هزار مگاواتی تا پایان سال ۱۴۰۵ پای کار باشند و توسعه انرژی خورشیدی را به نهضت ملی در استان تبدیل کنند.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه نشست بررسی طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اصفهان که در محل دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که اصفهان در این حوزه پیشرو است و بارها نیز عرض کرده‌ایم که استان اصفهان در کنار استان مرکزی در زمره استان‌های پیشتاز کشور قرار دارد. این موفقیت حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف استان است و خوشبختانه اصفهان عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است، اما در عین حال انتظار ما از برخی مجموعه‌های بزرگ بیش از این است.