فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۰۸
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
استاندار اصفهان:

اصفهان رتبه نخست کشور را در توسعه انرژی خورشیدی در اختیار دارد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه این استان در توسعه انرژی خورشیدی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: همه دستگاه‌ها، صنایع بزرگ، شهرداری‌ها و بانک‌ها باید برای تحقق هدف‌گذاری هزار مگاواتی تا پایان سال ۱۴۰۵ پای کار باشند و توسعه انرژی خورشیدی را به نهضت ملی در استان تبدیل کنند.
مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه نشست بررسی طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اصفهان که  در محل دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که اصفهان در این حوزه پیشرو است و بارها نیز عرض کرده‌ایم که استان اصفهان در کنار استان مرکزی در زمره استان‌های پیشتاز کشور قرار دارد. این موفقیت حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف استان است و خوشبختانه اصفهان عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است، اما در عین حال انتظار ما از برخی مجموعه‌های بزرگ بیش از این است. 

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند