فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۰۷
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ثبت رکورد جدید تولید میلگرد در ذوب‌آهن اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
تلاشگران کارگاه نورد ۳۵۰ ذوب‌آهن اصفهان با تولید ۳۴ هزار و ۵۲۱ تن میلگردهای آجدار بتن مسلح ۱۶ و ۱۸ ترمکس در خردادماه، برای نخستین بار رکورد ماهیانه تولید این محصول را به ثبت رساندند؛ دستاوردی که با مدیریت دقیق فرآیند تولید، کاهش ضایعات و همکاری واحدهای مختلف شرکت محقق شد.
 محمدرضا لطیفی سرپرست کارگاه نورد ۳۵۰ ذوب‌آهن اصفهان، در این خصوص گفت: کارگاه نورد ۳۵۰ با همت و تلاش خستگی‌ناپذیر پرسنل خود موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه به میزان ۳۴ هزار و ۵۲۱ تن با حداقل ضایعات شد. محسن میرزایی، معاون تولید این کارگاه نیز اعلام کرد: «در فرآیند تولید پیشین که مبتنی بر نورد گرم و استحکام‌بخشی با عناصر آلیاژی بود، با اتکا به زیرساخت‌های مناسب موجود، گلوگاه‌های تولید عمدتاً در «نرخ گرمایش شمش» و «سرعت نورد» خلاصه می‌شد. با گذار به روش ترمکس، علاوه‌بر دستیابی به ارزش افزوده قابل‌توجه از طریق کاهش مصرف عناصر آلیاژی و بهینه‌سازی هزینه‌ها، عامل «ظرفیت خنک‌کنندگی خط» نیز به عنوان گلوگاه سوم و حیاتی مطرح شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند