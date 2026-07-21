ثبت رکورد جدید تولید میلگرد در ذوبآهن اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
تلاشگران کارگاه نورد ۳۵۰ ذوبآهن اصفهان با تولید ۳۴ هزار و ۵۲۱ تن میلگردهای آجدار بتن مسلح ۱۶ و ۱۸ ترمکس در خردادماه، برای نخستین بار رکورد ماهیانه تولید این محصول را به ثبت رساندند؛ دستاوردی که با مدیریت دقیق فرآیند تولید، کاهش ضایعات و همکاری واحدهای مختلف شرکت محقق شد.
محمدرضا لطیفی سرپرست کارگاه نورد ۳۵۰ ذوبآهن اصفهان، در این خصوص گفت: کارگاه نورد ۳۵۰ با همت و تلاش خستگیناپذیر پرسنل خود موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه به میزان ۳۴ هزار و ۵۲۱ تن با حداقل ضایعات شد. محسن میرزایی، معاون تولید این کارگاه نیز اعلام کرد: «در فرآیند تولید پیشین که مبتنی بر نورد گرم و استحکامبخشی با عناصر آلیاژی بود، با اتکا به زیرساختهای مناسب موجود، گلوگاههای تولید عمدتاً در «نرخ گرمایش شمش» و «سرعت نورد» خلاصه میشد. با گذار به روش ترمکس، علاوهبر دستیابی به ارزش افزوده قابلتوجه از طریق کاهش مصرف عناصر آلیاژی و بهینهسازی هزینهها، عامل «ظرفیت خنککنندگی خط» نیز به عنوان گلوگاه سوم و حیاتی مطرح شد.