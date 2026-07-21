اعتراض عراقچی به همتای فرانسوی درباره اقدامات ۲ دیپلمات فرانسوی
وزیر امور خارجه ایران در گفتوگوی تلفنی با همتای فرانسوی ضمن اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک ۲ دیپلمات فرانسه در تهران، این رفتارها را غیرقابل قبول خواند و گفت: رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگیهای خارجی است.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه عصر سهشنبه در گفتوگویی تلفنی درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
به گزارش فارس، وزیر امور خارجه ایران در این گفتوگو ضمن اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک ۲ تن از دیپلماتهای فرانسه در تهران، این رفتارها را غیرقابل قبول خواند و گفت که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگیهای خارجی است.
عراقچی همچنین خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.
انسداد تنگه هرمز نتیجه نقض تعهدات آمریکا
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه انسداد تنگه هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا ذیل یادداشت تفاهم اسلامآباد و اقدامات تنشزای آن کشور است، تصریح کرد: مسئولیت تبعات این وضعیت برعهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یکجانبه، روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است.
وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در اظهاراتی مدعی بازداشت دو دیپلمات سفارت این کشور در تهران توسط نیروهای امنیتی شد و آن را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند.
او ادعا کرد که این دو نفر چند ساعت در بازداشت بوده و مورد بازجویی و ارعاب فیزیکی قرار گرفتهاند و پس از آن به سفارت بازگشته و قرار است به پاریس برگردند. در همین خصوص نیز وزارت امور خارجه فرانسه روز سهشنبه از احضار کاردار سفارت ایران در پاریس در اعتراض به برخورد صورت گرفته با دو دیپلمات فرانسوی خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «فرانسه انتظار دارد مقامهای ایرانی ابعاد این حادثه را روشن کرده، عاملان آن را مجازات کرده و مطابق با تعهدات بینالمللی خود، امنیت سفارت فرانسه و کارکنان آن را تضمین کنند».