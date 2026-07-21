تلاش محرمانه ترامپ برای سانسور تصاویر پایگاههای آسیبدیده
واشنگتن دائماً خود را دست برتر در جنگ علیه ایران معرفی میکند، اما در پشت پرده، مانع انتشار تصاویر ماهوارهای آسیب به پایگاههای خود، توسط شرکتهای ماهوارهای خصوصی
میشود.
«آنا کاسپاریان»، خبرنگار آمریکایی به نقل از یکی از شرکتهای ماهوارهای اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ از شرکتهای خصوصی ماهوارهای خواسته تصاویر پایگاههای آسیبدیده آمریکا را منتشر نکنند.
تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتشار این تصاویر در شرایطی صورت میگیرد که سنتکام بهطور مکرر در بیانیههای خود، آمریکا را پیروز جنگ ایران جلوه میدهد.
در ۱۰ روز اخیر با ازسرگیری حملات آمریکا، موشکهای ایرانی پایگاههای آمریکا در کشورهای اردن، بحرین، عربستان و کویت را هدف قرار دادهاند. با وجود تلاشهای آمریکا برای سانسور آسیبهای وارده به پایگاههای خود، برخی تصاویر ماهوارهای منتشر شده از آسیب جدی به این پایگاهها حکایت دارد.
به گزارش فارس، یکی از مسئولان وزارت جنگ آمریکا که خواسته نامش فاش نشود، «مسائل امنیتی» را بهانه این سانسورها اعلام کرده و مدعی شده که نیروهای این کشور همچنان در بهترین حالت آمادگی خود قرار دارند. این در حالی است که رسانههای آمریکایی اذعان کردهاند که دولت این کشور همچنان شمار واقعی مجروحان در جنگ ایران را پنهان میکند.