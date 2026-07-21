هر دستاوردی داریم به برکت رهنمودهای رهبر شهید است
رئیسجمهور گفت: اعتقاد قلبی من این است که هر دستاوردی داریم، به برکت رهنمودهای رهبر شهید است که همواره پشتیبان ما بودند و اگر نارساییهایی میدیدند، با ملایمت و در خفا تذکر میدادند.
مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن صبح روز سهشنبه (30 تیرماه 1405) با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صاحبان صنایع، معادن و بنگاههای اقتصادی برگزار شد.
مسعود پزشکیان، رئیس قوه مجریه در آغاز سخنان خود با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به ویژه
مقام معظم رهبری شهید و با بیان اینکه تمامی شهدا با خون پاک خود، عزت و افتخار نظام اسلامی را برای همیشه در تاریخ رقم زدند اظهار داشت: دشمنان با هدف ایجاد فشار داخلی و فروپاشی اجتماعی، جنگی تمام عیار را بر ملت ایران تحمیل کردند، اما شما تولیدکنندگان و صنعتگران غیور، با استقامتی کمنظیر در برابر همه مشکلات ایستادید و قدرتهای بزرگ را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشتید؛ تا جایی که آنها ناچار شدند به جای جنگ، تن به تعامل و گفتوگو دهند.
رئیسجمهور این پیروزی بزرگ را مرهون وحدت، همدلی و انسجام داخلی نامید و تصریح کرد: ما نیز در دولت، در سایه همین همافزایی بخشی و فرابخشی، عهد بستهایم که به مطالبات بحق شما فعالان اقتصادی جامهعمل بپوشانیم. شبانهروز با تمام توان میکوشیم تا به مطالبات و دغدغههای صاحبان فرآیندهای اقتصادی و بنگاهها پاسخ شایسته دهیم.
پزشکیان در ادامه با قدردانی از نقش بیبدیل تولیدکنندگان در تأمین مایحتاج کشور در روزهای سخت جنگ، خاطرنشان کرد: در حقیقت این شما بودید که در جبهه اقتصادی با دشمنان جنگیدید و اجازه ندادید کشور در آن شرایط حساس با کمبود و قحطی مواجه شود. هرچند حملات دشمن به زیرساختهای انرژی، نارساییهایی در حوزه برق و انرژی ایجاد کرد و فشارهایی را بر شما وارد آورد، اما با مشارکت و همراهی مردم و هماهنگی تمام دستگاههای اجرائی، توانستیم مصرف برق را کنترل کنیم. دشمن گمان میکرد با هدفگیری تأسیسات حیاتی، کشور را به فروپاشی میکشاند، اما همدلی مردم و همزبانی مسئولان، نقشههای آنان را نقش بر آب کرد.
پزشکیان با اشاره به نقش بیبدیل رهبر شهید در حمایت از دولت و تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: اعتقاد قلبی من این است که هر دستاوردی داریم، به برکت رهنمودهای رهبر شهید است که همواره پشتیبان ما بودند و اگر نارساییهایی میدیدند، با ملایمت و در خفا تذکر میدادند. امروز نیز به پشتیبانی رهبر معظم انقلاب نیاز داریم و مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد. در راه خدمت به مردم، از شهادت هراسی نداریم؛ هیچ چیز ارزشمندتر از شهادت در راه خدمت به مردم نیست. مجموعه مدیران، صاحبان صنایع و اصناف، در دوران جنگ دستاوردهای بزرگی آفریدند که نباید با تفرقه و اظهارنظرهای نادرست، به آن خدشه وارد شود.
رئیسجمهور همافزایی و تعامل سازنده را رمز پیشرفت و آبادانی کشور دانست و افزود: همه باید دست در دست هم دهیم تا گره از کار صنعتگران و فعالان اقتصادی و تمام اقشار مردم بگشاییم. من به عنوان رئیسجمهور و همه اعضای هیئت دولت، خود را موظف به ایفای تعهدات در قبال تولیدکنندگان و بنگاهها میدانیم؛ اما این مهم، نیازمند تعامل همهجانبه، تدبیر جمعی، اندیشهورزی و هماهنگی میان تمام ارکان جامعه است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش تأمین برق و انرژی برای تولیدکنندگان، گفت: تأمین انرژی، یکی از اساسیترین نیازهای چرخه تولید است. ما آمادهایم نهایت همکاری را برای پیشگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به کار بگیریم و در اولین فرصت، جلسات ضروری را برای تصمیمگیری در این زمینه برگزار خواهیم کرد. باور قلبی من این است که اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود؛ ما به مشکلات شما واقفیم و خوشبختانه شاهد همدلی مردم هستیم که تابآوری اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده است.
پزشکیان با اشاره به تخریبهای و آسیب زیرساختهای کشور در دو جنگ اخیر، تصریح کرد: شرایط را به گونهای مدیریت میکنیم که کمترین فشار به واحدهای تولیدی وارد آید و برای رفع موانع، اقدامات ضروری را انجام خواهیم داد. تلاشهای فداکارانه شما در دوران جنگ، عزت و پایداری کشور را رقم زد و ما به خوبی درک میکنیم که با چه ایثاری ایستادید.
رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به سوءاستفادههای برخی سوداگران، هشدار داد: در برخی کارخانهها و سولهها، افرادی هستند که از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و با وجود کاهش برق، به استخراج غیرمجاز رمزارز میپردازند. این عین بیعدالتی و بیانصافی است که برق مورد نیاز فرآیندهای خرد، متوسط و کلان، در این راه هدر رود.
در پایان این همایش، با حضور رئیسجمهور، از واحدهای برگزیده صنعتی و معدنی در بخشهای مختلف تقدیر به عمل آمد. همچنین جمعی از فعالان پیشکسوت اقتصادی و صاحبان صنایع و معادن، ضمن ارائه گزارش از وضعیت موجود، دغدغهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بهبود مدیریت دوران جنگ و پساجنگ، با رئیسجمهور در میان گذاشتند و بر ضرورت تداوم حمایتهای دولتی برای عبور از چالشهای پیشرو تأکید کردند.