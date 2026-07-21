پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایت دشمن علیه کارکنان نیروی دریایی ارتش
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره پیگیری حقوقی جنایت صورتگرفته علیه کارکنان نیروی دریایی ارتش، گفت: تمامی ابعاد این حادثه از مسیرهای حقوقی و بینالمللی در حال پیگیری است و عاملان این اقدام باید پاسخگوی جنایت خود باشند.
دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین گرامیداشت و یادبود شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان در جمع تعدادی از خانواده شهدا در شهر مقدس قم، با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا و جاویدالاثران، تأکید کرد: شهدای نیروی دریایی ارتش با ایثار و جانفشانی خود، عزت، امنیت و اقتدار کشور را تضمین کردند و خانوادههای آنان همواره عضو جداییناپذیر خانواده بزرگ نیروی دریایی خواهند بود.
وی در دیدار با خانوادههای معظم شهدای نیروی دریایی ارتش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، اظهار داشت: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان ایستاده است، این ایستادگی مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت همرزمانی است که با ایمان و اخلاص از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند.
به گزارش ایرنا، فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به داغ از دست دادن جمعی از کارکنان نیروی دریایی در حملات دشمن، گفت: درد فراق این عزیزان تنها متعلق به خانوادههای آنان نیست؛ نیروی دریایی نیز فرزندان برومند خود را از دست داده و خود را در غم این خانوادهها شریک میداند.
دریادار ایرانی با بیان اینکه شهدای این نیرو حتی پس از شهادت نیز منشأ عزت و اقتدار کشور هستند، خاطرنشان کرد: این شهدا با ایثار خود، نقشههای دشمن را خنثی کردند و بار دیگر نشان دادند که نیروی دریایی ارتش با وجود همه تهدیدها، با اقتدار مأموریتهای خود را ادامه خواهد داد.
وی درباره پیگیری حقوقی جنایت صورتگرفته علیه کارکنان نیروی دریایی ارتش، تصریح کرد: تمامی ابعاد این حادثه از مسیرهای حقوقی و بینالمللی در حال پیگیری است و عاملان این اقدام باید پاسخگوی جنایت خود باشند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با قدردانی از صبر و همراهی خانوادههای شهدا، خاطرنشان کرد: همه فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی خود را موظف به خدمترسانی، حمایت و همراهی با این خانوادههای معزز میدانند و تا آخرین لحظه در کنار آنان خواهند بود.
دریادار ایرانی با تأکید بر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خواستار ثبت و انتقال حماسهآفرینی شهدای نیروی دریایی برای نسلهای آینده شد و گفت: ایثار و رشادت این شهدا باید در تاریخ کشور ماندگار شود تا نسلهای آینده با این افتخارات بزرگ آشنا شوند.