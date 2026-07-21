واشنگتن برای تداوم جنگ با ایران موشک ندارد

یک روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام آگاه دولت ترامپ گزارش کرد که ایالات متحده برای جنگ تمام عیار با ایران، موشک‌های کافی در اختیار ندارد.

روزنامه انگلیسی «دیلی‌تلگراف» گزارش کرد که علی‌رغم آن‌که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های خود برای آغاز یک «جنگ گسترده‌تر» علیه تهران است و برخی گزارش‌ها مدعی هستند که این کشور در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری از آمریکا به غرب آسیا است، اما این کشور موشک کافی برای تداوم جنگ با ایران در اختیار ندارد.

طبق این گزارش، یک مقام آمریکایی مطلع از بحث‌های دولت آمریکا گفت که این عملیات به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوائی و مهمات دوربرد، محدود خواهد بود.

این مقام به دیلی‌تلگراف گفت: «ما به اندازه کافی [موشک] برای تداوم ایمن عملیات نداریم و فکر نمی‌کنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد».

بر اساس گزارش این رسانه انگلیسی،‌ ایالات متحده حملات خود را در نهمین شب متوالی حملات به ایران گسترش داد و یک قدم به درگیری تمام‌عیار در منطقه نزدیک‌تر شد. ایران نیز به حملات سنگین خود در سراسر منطقه ادامه داد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که اهدافی را در بحرین، اردن و سوریه هدف قرار داده است. بحرین گفت که تهران سامانه‌های ناوبری هوائی این کشور را هدف گرفته است.

از طرف دیگر، رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان گفت که تهران بار دیگر درگیر یک «جنگ تمام‌عیار» با آمریکا شده است و واشنگتن باید تبعات این درگیری را بپذیرد.

هشدارها درخصوص تداوم جنگ آمریکا با ایران در حالی در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی منعکس می‌شود که ترامپ در تریبون‌های مختلف گفته به‌خاطر سه نظامی این کشور که اخیرا در پاسخ موشکی ایران کشته شدند، بسیار سخت ایران را خواهد کوبید.

بر اساس گزارش دیلی‌تلگراف، در جبهه داخلی، آمریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای از نحوه مدیریت جنگ توسط ترامپ ناامید می‌شوند.

جدیدترین نظرسنجی‌های عمومی در آمریکا حاکی از آن است که میزان محبوبیت ترامپ همچنان در ۳۷ درصد متوقف مانده و بیشتر آمریکایی‌ها باور ندارند که قیمت سوخت به حالت عادی بازگردد.

عضو‌ کنگره: جنگ ایران، بی‌کفایتی هگزث را نمایان کرد

خبر دیگر اینکه، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد شدید از عملکرد هگزث در قبال جنگ ایران، او را «بی‌کفایت‌ترین وزیر دفاع تاریخ آمریکا» خواند.

رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، «حکیم جفریس»‌ در اظهاراتی تند خواستار برکناری وزیر جنگ آمریکا شد.

او در اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران و تشدید درگیری‌ها در روزهای اخیر گفت: کل وضعیت مربوط به هگزث که به نظر می‌رسد در لاف‌زنی تخصص دارد، اما چیزی جز شعار و لفاظی ارائه نمی‌دهد، این است که در این مقطع زمانی هیچ دلیلی برای حضور او وجود ندارد. از همان ابتدا نباید تأیید می‌شد. او به شدت نالایق است، در واقع نالایق‌ترین وزیر دفاع در تاریخ آمریکاست.

این قانون‌گذار آمریکایی تاکید کرد که جنگ ایران، بی‌کفایتی وزیر جنگ دولت ترامپ را نمایان کرد که به گفته او پیامدهای عدم توانایی، عدم تخصص و عدم برنامه‌ریزی استراتژیک هگزث در حال وقوع است.

او در سخنانش در اشاره به نام عملیات متجاوزانه آمریکا علیه ایران Operation Epic Fury (عملیات خشم حماسی)، نام این عملیات را Operation Epic Failure

(عملیات شکست حماسی خواند).

مقام امنیتی سابق آمریکا:

ادامه جنگ با ایران

به ضرر آمریکا است

«جو کِنت»، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نیز در واکنش به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات اخیر ایران به اردن، خواستار پایان یافتن جنگ با ایران شد.

کِنت در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «ما با پایان دادن به این جنگ و جلوگیری از کشته شدن بیشتر مردان و زنان جوانمان، به جان‌باختگان خود ادای احترام می‌کنیم».

وی با اشاره به حملات متقابل آمریکا علیه ایران افزود: «ما حملات تلافی‌جویانه خود را انجام داده‌ایم، اکنون زمان آن رسیده که منطقه را ترک کنیم».

این مقام امنیتی سابق آمریکا همچنین نسبت به ادامه درگیری هشدار داد و تأکید کرد: «این جنگ نباید از ابتدا آغاز می‌شد. اگر بخواهیم آن را به هر روشی غیر از خروج فوری پایان دهیم، اوضاع فقط بدتر خواهد شد». به گزارش فارس، اظهارات کنت در حالی مطرح می‌شود که با کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن، انتقادها در داخل آمریکا نسبت به ادامه جنگ با ایران و افزایش تلفات نیروهای آمریکایی رو به افزایش است.