سرویس سیاسی-

آمریکای جنایتکار پس از دریافت سیلی‌های سخت، کابوس شب‌های تلخ راداری و

متحمل ‌شدن تلفات سنگین، در حال فرار از پایگاه‌های منطقه‌ای به سمت سرزمین‌های اشغالی است؛ اما دست بلند نیروهای مسلح به راحتی به خانه عنکبوت هم می‌رسد!

بار دیگر محاسبات قمارباز، به بن‌بست خورد. ترامپ و اتاق جنگ واشنگتن با این تصور خام وارد میدان شدند که با تهاجم به مواضع ساحلی جنوب ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و پل‌ها می‌توانند حاکمیت مطلق ایران بر تنگه هرمز را مخدوش کرده و موازنه قدرت را تغییر دهند. اما پاسخ میدان، ضربتی، بی‌رحمانه و کاملاً تحقیرکننده بود. نه تنها توقیف و انهدام فوری نفتکش‌های متخلف نشان داد هرمز کلیدش در دست نیروهای مسلح ایران است، بلکه سیلی کوبنده موشکی و پهپادی ایران، خطوط پدافندی دشمن را در هم کوبید و نشان داد که چطور آمریکا از فاز تهاجم به فاز فرار مذبوحانه به سمت سرزمین‌های اشغالی غلتیده است.

خطای محاسباتی ترامپ

و اقتدار در تنگه هرمز

دست‌اندرکاران سیاست خارجی آمریکا و شخص ترامپ، تصوری ساده‌لوحانه از دکترین دفاعی ایران داشتند. آن‌ها گمان می‌کردند با چند ضربه تدارکاتی به زیرساخت‌ها، ایران در موضع انفعال قرار خواهد گرفت. پاسخ فوری نیروی دریایی سپاه و نیروهای مسلح ایران، آب پاکی را روی دست واشنگتن ریخت؛ شناورها و نفتکش‌های متخلف تحت نظارت آمریکا این روزها یکی پس از دیگری پس از شلیک متوقف و دچار حریق شدند تا ثابت شود حاکمیت ایران بر تنگه هرمز غیرقابل‌معامله و شکست‌ناپذیر است.

از طرفی تنها در شبانه‌روز گذشته، انهدام سامانه‌های هیمارس در عریفجان کویت، نابودی سامانه‌های پاتریوت و رادارهای بردبلند FPS117 در بحرین و کویت، نابودی پهپادهای MQ9 و آشیانه‌های آن‌ها، انهدام جنگنده F15 در پایگاه موفق‌السلطی اردن، انهدام مرکز داده آمازون در بحرین و حملات پهپادهای آرش به پایگاه شیخ‌عیسی شریان‌های عملیاتی دشمن را رسماً فلج کرد.

لاف عاجزانه ترامپ

ترامپ قمارباز در جدیدترین شوهای تبلیغاتی خود در کاخ سفید و در دیدار با رئیس‌جمهوری لبنان، با لاف‌زنی و ادعاهای واهی پیرامون احیای مرکز هسته‌ای «کوه کلنگ» مدعی شد:«ما قطعا به این سایت جدید حمله خواهیم کرد. آنها به خاطر سلاح‌های هسته‌ای وارد این ماجرا شده‌اند... هر سایتی را که حتی در آن به سلاح هسته‌ای فکر کنند، با قدرتی بسیار زیاد هدف قرار می‌دهیم.»

این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که ارتش آمریکا همین حالا زیر ضربات موشکی ایران درمانده شده و در موقعیت انفعال کامل قرار دارد. پاسخ به این قمارباز این است؛ گوش‌کن کثیف بی‌سر‌وپا، بهتر است دهانت را ببندی! سایه قصاص و انتقام دقیقاً بالای سر توست و در صورتی که تأسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر هدف قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین بازدارندگی و قاعده مسلم «چشم در برابر چشم»، تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا را از جایی که نمی‌دانند، هدف ضربات ویرانگر قرار خواهد داد.

کور شدن چشم آمریکا

با پاکسازی گسترده راداری و انهدام مرکز داده‌های استراتژیک و سامانه‌های اخطار پیشامدهای هوائی آمریکا در بحرین، کویت و اردن، عملاً چشم و گوش تروریست‌های آمریکایی در منطقه کور و کر شده است. اشراف اطلاعاتی فوق‌العاده نیروهای مسلح ایران سبب شد تا سامانه‌های پدافندی گران‌قیمت آمریکا از جمله پاتریوت، کارایی خود را از دست بدهند.

وقتی پنتاگون دریافت که در برابر آتش‌باران موشکی ایران هیچ سپر امنی ندارد، مسئولان سیاسی واشنگتن که تا دیروز لاف جنگ تمام‌عیار می‌زدند، لحن خود را تغییر داده و عقب‌نشینی آشکاری را به نمایش گذاشتند. متوسل شدن دیپلماتیک آمریکا به واسطه‌های منطقه‌ای برای توقف پاسخ‌های ایران، نشان از فروریختن هیمنه ترامپ در منطقه دارد.

سوخت‌رسان‌ها در تل‌آویو

پناه می‌گیرند!

روشن‌ترین نشانه شکست و فرار آمریکا، تخلیه پایگاه‌های اصلی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و انتقال تسلیحات کلیدی به سرزمین‌های اشغالی است. رسانه‌های صهیونیستی و غربی، پرده از این رسوایی برداشته‌اند.

بر اساس گزارش شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی و روزنامه جروزالم پست، ارتش آمریکا در پی ضربات کوبنده ایران، تخلیه پایگاه‌های منطقه را آغاز کرده و تاکنون نزدیک به ۹۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان را به فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو منتقل کرده است (با نرخ انتقال روزانه ۸ تا ۱۰ فروند).همچنین تحلیلگر نظامی شبکه ۱۴ صهیونیست‌ها صراحتاً اذعان کرد که آمریکا در حال حاضر قادر به حفاظت از پایگاه‌های خود در منطقه در برابر حملات ایران نیست.

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد نگه ‌داشتن سوخت‌رسان‌ها در فرودگاه بن‌گوریون، پس از توقف عملیات، محافظت بیشتری نسبت به پایگاه‌های خلیج ‌فارس فراهم می‌کند!

این جابه‌جایی انبوه تجهیزات حیاتی از پایگاه‌های العدید، الخرج و الازرق به بن‌گوریون، معنی دیگری جز «فرار بزرگ از خلیج‌فارس» ندارد.

سیبل جدید

برای دست بلند ایران

آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دچار یک اشتباه محاسباتی دیگر شده‌اند. آن‌ها گمان می‌کنند جغرافیای فلسطین اشغالی نسبت به پایگاه‌های خلیج‌فارس از دست‌اندازی موشک‌های ایرانی امن‌تر است.

اما واقعیت میدان چیز دیگری است: دست بلندی که قادر است پایگاه‌های تا دندان مسلح آمریکا در اردن (مانند موفق‌السلطی و الرکبان) را با ظرافت و دقت بنوازد، بیش از هر زمان دیگری بر آسمان تل‌آویو نیز اشراف دارد.

تجمع ۹۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان در فرودگاه بن‌گوریون، نه تنها چتر امنیتی برای آمریکا ایجاد نمی‌کند، بلکه این فرودگاه را به یک «سیبل بزرگ و متراکم » برای موشک‌های مانورپذیر ایران و محور مقاومت تبدیل کرده است. آموس ‌هارئیل، تحلیلگر نظامی روزنامه ‌هاآرتص نیز با هشدار نسبت به کشیده شدن رژیم صهیونیستی به این باتلاق، تاکید کرد که تل‌آویو از این درگیری طولانی هیچ سودی نخواهد برد.

آمار تلفات پنتاگون

و رسوایی سانسور خبری

با وجود تلاش‌های مذبوحانه کاخ سفید برای سانسور خبری، آمار تلفات آمریکایی‌ها روز به روز شفاف‌تر می‌شود. آنا کاسپاریان، خبرنگار آمریکایی افشا کرد که دولت ترامپ از شرکت‌های خصوصی ماهواره‌ای خواسته است از انتشار تصاویر پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا خودداری کنند تا ابعاد خسارات پنهان بماند.

اما قطره‌چکانیِ اخبار کشته‌ها، افتضاح دیگری برای پنتاگون رقم زده است. وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اخیراً مجبور شد هویت یکی از کشته‌شدگان در پایگاه اربیل عراق را فاش کند؛ گروهبان «مایکل امانوئل سوینتون» ۳۰ ساله. پنتاگون برای فرار از پاسخگویی مدعی شد وی «حین عملیات بر روی یک پهپاد ایرانی دچار سانحه شده و به هلاکت رسیده است!»؛ ادعای مضحکی که نشان‌دهنده عجز واشنگتن در پذیرش تلفات مستقیم ناشی از موشک‌های ایرانی است. این در حالی است که هلاکت نظامیان آمریکایی در پایگاه‌های اردن نیز خشم دموکرات‌ها و فشار بر ترامپ را به اوج رسانده است.

حیرت رسانه‌های غربی

از موشک‌های مانورپذیر ایران

رسانه‌های معتبر آمریکایی و اروپایی اعتراف می‌کنند که ایران در این نبرد تمام معادلات را برهم زده است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با طرح این سؤال که «چطور چنین چیزی امکان‌پذیر است؟» نوشت: برخلاف ادعاهای ترامپ، ایران نه تنها توان تلافی‌جویانه خود را حفظ کرده، بلکه آن را ارتقا داده است. این رسانه علت اصلی ناکامی پدافند آمریکا مقابل موشک‌های سپاه را دو عامل کلیدی دانست: «سرعت فوق‌العاده بالا» و «مانورپذیری سرهای جنگی جداشونده».

همچنین نشریه انگلیسی فایننشال تایمز ضمن هشدار درباره فرو رفتن آمریکا در باتلاقی جدید نوشت: هر اقدامی علیه ایران تلفات جدیدی ایجاد می‌کند. فایننشال تایمز افشا کرد که آمریکا تنها در چند هفته نخست جنگ، ۳۰ درصد از ذخایر موشک‌های کروز تاماهاک و ۵۰ درصد از رهگیرهای پاتریوت خود را به پایان رسانده و ذخایر تسلیحاتی‌اش به شدت خالی شده است.

خانه عنکبوت

امن نیست!

ترامپ قمارباز با تصور تضعیف موقعیت ایران وارد معرکه شد، اما امروز نتیجه محاسباتش، نابودی پدافندهای گران‌قیمت، خالی شدن ذخایر استراتژیک تاماهاک و پاتریوت، و فرار خفت‌بار جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی است.

آمریکا که روزی مدعی آقای منطقه بود، اکنون برای حفظ جان نیروهایش به آغوش صهیونیست‌ها پناه برده است. اما فرماندهان آمریکایی باید بدانند تل‌آویو و فرودگاه بن‌گوریون، نه پناهگاه، بلکه ایستگاه پایانی آن‌هاست. موشک‌های نقطه‌زن و مانورپذیر ایران نشان داده‌اند که هیچ نقطه امنی برای متجاوزان وجود ندارد و خانه عنکبوت، شکننده‌تر از آن است که بتواند فراریان از خلیج‌فارس را نجات دهد.

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از سویی، بر اساس اطلاعیه‌های صادر شده، سلسله ‌عملیات‌های هماهنگ صاعقه ارتش و عملیات نصر دو توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران، ضربات کلیدی و سنگینی را به لایه‌های پدافندی و مقر‌های استراتژیک نیروهای آمریکایی در سطح منطقه وارد کرده است.

انهدام سامانه‌های متحرک هیمارس در عریفجان کویت

در جریان مرحله هجدهم عملیات صاعقه، یگان‌های موشکی نیروی زمینی ارتش با به به‌کارگیری موشک‌های زمین‌به‌زمین، سامانه‌های پیشرفته و متحرک هیمارس متعلق به ارتش آمریکا مستقر در پایگاه «عریفجان» کویت را هدف قرار داده و از مدار خارج کردند.

بر اساس ارزیابی‌های نظامی مطرح‌شده، این سامانه‌های راکت‌انداز به دلیل قابلیت جابه‌جایی سریع، نقش مهمی در پوشش‌های آفندی و پدافندی نیروهای آمریکایی ایفا می‌کردند که انهدام آنها، افت شدید توان موشکی متجاوزان در پوشش عملیاتی منطقه را به همراه داشته است.

متوقف کردن دو شناور متخلف

از سویی دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرای تصمیم مقتدرانه خود جهت انسداد کامل تنگه هرمز را به فاز عملیاتی درآمد. بر همین اساس، دو فروند نفتکش متخلف که تحت هدایت و اطمینان‌دهی ارتش آمریکا قصد عبور از مسیر ناایمن و آلوده جنوب تنگه هرمز را داشتند، دچار انفجار و حریق گسترده شده و به کاملاً متوقف گردیدند.

یگان‌های امداد و نجات بلافاصله پس از حادثه جهت تخلیه خدمه شناورها وارد عمل شدند. فرماندهی نیروی دریایی سپاه با تجدید هشدار به تمامی شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی تاکید کرد مادامی که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در منطقه متوقف نشود، تنگه هرمز مسدود باقی خواهد ماند و هیچ‌گونه محموله انرژی یا کود شیمیایی اجازه خروج از این گذرگاه را نخواهد داشت.

شب سیاه پدافند آمریکایی؛ کورسازی راداری

در بحرین و کویت

در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ که توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران صورت گرفت، لایه‌های پدافندی و سامانه‌های اخطار پیشامدهای هوائی آمریکا هدف حمله سراسری موشکی و پهپادی قرار گرفتند:

-در المحرق و الرفاع بحرین: تخریب کامل یک سامانه پدافندی و یک رادار عملیاتی در منطقه المحرق و نابودی همزمان یک سامانه پدافند هوائی مؤثر پاتریوت در الرفاع.

-در پایگاه علی السالم کویت: اصابت دقیق موشک‌ها و پهپادها به آشیانه نگهداری پهپادهای پیشرفته MQ9 که منجر به انهدام و خسارت کلی چندین فروند از این پهپادها گردید.

-در پایگاه احمد الجابر کویت: انهدام کامل یک سایت راداری برد بلند، مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، رادار هشدار اولیه، سامانه رادار دفاع موشکی، رادار FPS117 و یک سامانه پدافند پاتریوت به همراه تجهیزات ماهواره‌ای مربوطه.

این پاکسازی گسترده راداری، تمام زمینه‌های لازم را برای خنثی‌سازی سپر دفاع موشکی آمریکا و تسهیل عبور موج‌های بعدی موشک‌ها و پهپادها فراهم ساخته است.

حملات پهپادی به مبادی بالگردی و فرماندهی العدیری و عریفجان

ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه پاسخ‌های کوبنده خود و طی مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، سه مرکز کلیدی لجستیک و فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا در خاک کویت را زیر آتش پهپادهای انهدامی برد بلند قرار داد:

۱. پایگاه عریفجان: هدف قرار گرفتن ساختمان‌های اداری، ستادی و آنتن‌های جهت‌یاب متجاوزان در یکی از بزرگ‌ترین مقر‌های نیروی زمینی آمریکا در غرب آسیا.

2. اردوگاه العدیری: انهدام پارکینگ‌های تجمع و نگهداری بالگردهای تهاجمی و سنگین از جمله آپاچی، شنوک و بلک‌هاوک.

۳. پایگاه احمد الجابر: اصابت مستقیم پهپادها به مقر استقرار و اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا.

نابودی جنگنده اف۱۵

و ضربه به نیروهای متجاوز

در اردن

دامنه پاسخ‌های تلافی‌جویانه نیروهای مسلح به جغرافیای اردن نیز کشیده شد. در جریان اطلاعیه‌های شماره ۳۸ و ۴۰ سپاه پاسداران، نیروی هوافضا از اجرای عملیات موشکی دقیق علیه پایگاه هوائی «موفق السلطی» خبر داد. در این حمله، علاوه‌بر تخریب سامانه راداری دفاع موشکی پایگاه، یک فروند هواپیمای جنگنده F15 آمریکا در داخل آشیانه مستحکم (شیلتر) منهدم شد.همچنین مجتمع محل استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه «الرکبان» اردن (در نزدیکی مرز سوریه) هدف هجوم موشکی قرار گرفت که بر اثر آن، تعدادی از نیروهای ارتش آمریکا به هلاکت رسیدند. سپاه پاسداران ضمن رد ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر کوچک‌نمایی آمار تلفات، بر ادامه تنبیه متجاوزان تاکید کرد.

حمله موشکی به زیرساخت داده‌های شرکت آمازون

در بحرین

در پاسخ به تهاجم اخیر نیروهای آمریکایی به تأسیسات غیرنظامی و در حال احداث منطقه دارخوئین، نیروی هوافضای سپاه در اطلاعیه شماره ۳۹ از آماج قرار دادن زیرساخت‌های کلیدی فناوری دشمن خبر داد. در این راستا، مرکز داده‌های فناوری اطلاعات شرکت آمریکایی آمازون در بحرین که نقش بستری حیاتی در پشتیبانی داده‌ای و عملیاتی نیروهای متجاوز ایفا می‌کرد، توسط چند فروند موشک کروز هدف قرار گرفت و کاملاً ویران گردید.

حمله پهپادهای آرش

به مرکز عملیات ناوگان پنجم

به گزارش مهر، در بیستمین مرحله از عملیات صاعقه، یگان‌های پهپادی ارتش با به‌کارگیری پهپادهای انهدامی «آرش»، محل اسکان نیروها و تاسیسات هدایت پهپادی ارتش آمریکا را در پایگاه «شیخ عیسی» بحرین طی چند نوبت مورد حمله قرار

دادند.

پایگاه شیخ عیسی به عنوان یکی از شریان‌های اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز هدایت پروازهای با سرنشین و بی‌سرنشین شناخته می‌شود که خسارات به بار آمده در آن، اختلال شدیدی در توان نظارتی و هوائی متجاوزان ایجاد کرده است. فرماندهی نیروهای مسلح تاکید کرده‌اند که عملیات تهاجمی تا خنثی‌سازی کامل تهدیدات ادامه دارد.