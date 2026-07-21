* تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم اعتماد مردم به مسئولان نظام از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که مشاهده می‌شود منافقین و برخی چهره‌های تندرو اصلاح‌طلب با ایجاد صفحات، کانال‌ها و اکانت‌هایی با هویت ظاهری انقلابی، به تفرقه و دوقطبی در جامعه دامن می‌زنند.

پازوکی

* رهبر معظم انقلاب، در پیام اخیر خود انتقاد را نه تنها نفی نکردند بلکه آن را سرمایه دانستند. اما همان‌جا هشدار دادند که انتقاد نباید به ظلم بر بی‌گناهان و شکستن وحدت و انسجام اجتماعی بینجامد.

بیاضی‌زاده

* با تشییع به یادماندنی امام شهید در ایران و عراق، مردم جهان با برخی از ویژگی‌های امام شهیدمان از جمله؛ عادل، مفسر قرآن، فقیه، فیلسوف، زمان‌شناس، جهان‌شناس، جامعه‌شناس، مدیر و مدبر، سیاستمدار شجاع، زیرک و باکیاست، آینده‌نگر، مردم‌دار، دلسوز و مهربان، پاکدست، رزمنده مجاهد، صاحب نفوذ و قدرتمند، متواضع و فروتن، تیزبین و... آشنا شدند. خداوند بزرگ همه این صفات را یک‌جا در او جمع کرده بود. ملت ما افتخار دارد چنین رهبری داشت و دارد. پیش از او هم امام خمینی(ره) همین صفات را در خود جمع داشت. امام حاضر ما حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هم همین صفات را دارد. به همین دلیل مردم، نخبگان و خبرگان بی‌تردید به او رجوع کردند.

ولی‌زاده، تمنایی، عربی و...

* اعتماد نکردن به دشمن و اعتماد کردن به ساختار خودی، که در پیام اخیر رهبری خطاب به مردم به وضوح به آن اشاره شده، دو روی سکه «انسجام ملی» هستند. اهمیت و ضرورت وحدت و انسجام ملی به حدی است که حتی انتقاد خیرخواهانه از مسئولان هم تنها در صورتی مجاز شمرده می‌شود که به شکست اعتماد و وحدت اجتماعی منجر نشود.

نورعلی

* شیطان بزرگ به خوبی می‌داند که خونخواهی امام شهید و سایر شهدای عزیز که برای قاتلان آنها جایزه نیز تعیین گردیده و از آزادیخواهان همه جهان نیز برای انجام این مأموریت الهی دعوت شده است، جدی و غیر قابل گذشت است تا آنجا که سازمان‌های سیا و موساد برای این دو احمق یعنی؛ ترامپ و نتانیاهو و دیگر قاتلان شناسائی شده تیم‌های ویژه حفاظت مادام‌العمر تشکیل داده‌اند!

سعدیانی

* حضرت آقا در پیام اولشان فرمودند که تنگه هرمز یک هدیه الهی است، علاوه‌ بر این، یک اهرم قدرتمند هم برای نظام اسلامی است که متأسفانه از این ابزار و اهرم قوی طی بیش از چهار دهه استفاده نشده است.

اربابی

* شاه‌بیت پیام اخیر امام امت، اتحاد مقدس است. این پیام امام رشید انقلاب را خرج تسویه حساب‌های داخلی نکنیم. بلکه همه وظیفه داریم آن را سرلوحه فعالیت و رفتار سیاسی خود قرار داده و نقشه راه آینده کنیم.

حاجی‌وند

* ترامپ آرزوی بازگشایی تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی را با خود به گور خواهد برد. چرا که در ایران، میان مسئولان کشور اعم از نظامی و غیرنظامی بر روی حفظ این آبراه راهبردی و اعمال ترتیبات ایرانی بر آن اجماع نظر وجود دارد. از سوی دیگر جنگ ما با آمریکا وجودی است.

کامجو

* ترامپ تصور می‌کند به راحتی می‌تواند با نابودی زیرساخت‌های ایران و خارج کردن انرژی از دسترس مردم عزیز کشورمان از یک ملت مقاوم و ایستاده در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا انتقام بگیرد. اما تمامی دنیا و از جمله سردمداران در آمریکا و اروپا و دیگر مناطق جهان و از جمله حاکمان در کشور‌های منطقه بدانند که اگر چنین خطای راهبردی از سوی ارتش تروریستی آمریکا رخ دهد؛ همه باید با انرژی منطقه خداحافظی کنند.

بیات

* وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که تعداد تلفات و مجروحان نظامی آمریکا در خلیج‌فارس و منطقه در 10 روز گذشته به 427 نفر رسیده است. خطاب به یانکی‌ها باید گفت بـاش تـا صـبـح دولـتـت بـدمـد/ کـایـن هـنـوز از نـتـایـج سـحر است.

عبادی‌نیا

* پنتاگون و سنتکام هر روز ادعا می‌کنند تنگه باز است. پس چگونه است که هر شب برای باز کردن آن می‌جنگند و تلفات می‌دهند؟

نظافت

* ترامپ کذاب و قمارباز مدعی بود ارتش ایران را نابود کرده ‌اما می‌بینیم که حملات موشکی ایران توانست سربازان آمریکایی را در فاصله 900 کیلومتری هدف قرار دهد.

کلاهدوز

* یک نویسنده و مورخ فرانسوی گفته ترامپ قرار بود فاتحی بزرگ همچون سزار باشد اما امروز گرفتار حریفی قلدر و سرسخت شده است. این وضعیت رقت‌بار است و اگر واشنگتن مقابل تهران تن به شکست بدهد منطقه تحت چتر نفوذ ایران درآمده و اقتدار غرب سقوط آزاد خواهد کرد. امام شهید در زمان حیاتشان با اشاره به موضوع پیچ ‌تاریخی فرموده بودند آمریکا رو به افول است.

آقاسی

* از مراکز اطلاعاتی و قضائی درخواست می‌شود که با ستون پنجم دشمن در داخل در این شرایط جنگی برخورد قاطع و پشیمان‌کننده داشته باشند.

فارسیجانی

* از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست می‌شود موشک‌های نقطه‌زن را به سوی شرور اصلی منطقه یعنی سگ ‌هار صهیونی بگیرید تا آمریکای بد‌ذات تسلیم شوند.

محمد مهدی رحمانی

* ضربات دقیق ایران به چند مقرّ نظامیان پنتاگون در اردن و گرفتن تلفات سنگین، اتفاق راهبردی بسیار مهمی است که آمریکا را مبهوت و شوکه کرده است.

سلطانی

* چرا غربگدایان از تحریف و تبرئه و زینت کردن آمریکای خبیث و بدذات دست نمی‌کشند؟! چه نمک‌خورد‌گی از این شیطان دارند که او را بزک می‌کنند؟! آیا دستگاه‌های امنیتی و قضائی نباید به این مسئله ورود کنند؟

ترابی

* اصلی‌ترین اهرمی که در جنگ، پوزه شیطان بزرگ و متحدان‌شان را به خاک مالیده و بیشترین ضربه را به آن‌ها زده است، بستن تنگه هرمز است. نباید به هیچ‌وجه آن را از دست داد.

قنبری

* به اظهارات قبلی آقای روحانی بانی برجام خسارت‌بار، دقت کنید! «داستان مضحکی اتفاق افتاده، می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا (کره شمالی) می‌گوید بیا با ما مذاکره کن، مگر ديوانه‌اند كه با شما مذاكره كنند؟ شما به مذاكره‌ای كه به تأييد سازمان ملل رسيده، پايبند نيستيد».

شیخ‌الاسلام

* تنگه هرمز سلاح قدرتمند ماست. چه کسی تسلیحات و مهمات خود را به مذاکره می‌گذارد؟ اصلاً این موضوع نباید در مذاکرات باشد.

حسام‌الدینی

* خواسته‌های ما مردم مبعوث شده باید تحقق یابد. از جمله خواسته‌های ما این است: تنگه هرمز قابل مذاکره نیست، غرامت باید گرفته شود و آمریکا باید منطقه را ترک کند.

جمعی‌زاده

* جرج فریدمن که یکی از مشاوران هسته‌ای کاخ سفید است می‌گوید: مشکل ما با ایران مسئله هسته‌ای نیست. مشکل ما این است که ایران نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال درگیری بی‌وقفه با آمریکا به بزرگ‌ترین قدرت نظامی و علمی منطقه تبدیل شده است!

سجادی‌مهر

* آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی رهبر عزیز و بزرگوار ما، دانشمندان و فرماندهان بزرگ نظامی و عده زیادی از مردم را شهید کنند، دخترکان معصوم را در میناب و لامرد به شهادت برسانند، بعد اعلام آتش‌بس کنند! ماجرای ما تمام‌ شده نیست، انتقام خون رهبر عظیم‌الشأن و بزرگوارمان و شهدا را هرگز فراموش نمی‌کنیم و تا انتقام نگیریم آرام نخواهیم نشست.

بدوی‌فرد

* از آنجاکه ناظر بر حوادث منطقه و جهان، در یک پیچ تاریخی عظیم قرار گرفته‌ایم، پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درخصوص حفظ وحدت را باید از دریچه الزامات برای گذار از این پیچ تاریخی دانست. در این پیچ تاریخی عظیم باید چشم به دشمن داشت و از دو دستگی و اختلاف برحذر بود.

ردانی‌پور

* در اخبار اعلام گردید آب‌شیرین‌کن بونجی در بندر جاسک که در پی حمله موشکی آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بود، با انجام اقدامات جهادی کمتر از

۴۸ ساعت پس از حادثه، امروز وارد مدار شد. درود خدا بر مردم و مدیران جهادی. دم همه‌شان گرم.

حریرچیان