



«وزارت خارجه اسرائیل از معترضان ایران پشتیبانی می‌کند». روزنامه تایمز اسرائیل با انتشار این خبر نوشت: گرچه بنیامین نتانیاهو همچنان از اظهارنظر علنی پرهیز می‌کند، یک حساب کاربری شبکه اجتماعی که در اختیار وزارت خارجه اسرائيل است، از اعتراضات در ایران حمایت کرده است.

این روزنامه می‌افزاید: گیلا گملیل و آمیخای خیکلی، وزیران کابینه اسرائیل، در حمایت از تظاهرات در ایران در شبکه اجتماعی متن منتشر کرده‌اند. حساب فارسی‌زبان وزارت خارجه اسرائيل، تصویر شیر و خورشید، نمادهای پرچم ایران تا انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ را منتشر کرد. در متن فارسی این پشت عبارت «خیزش شیرمردان و شیرزنان ایرانی برای نبرد با تاریکی.» دیده می‌شود.

گملیل هم به انگلیسی نوشت: «اعتراضات شما زنان و مردان، جوانان و دانشجویان، مادران و پدران، بحق است. رژیم روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و این دقایق آخر است. گملیل هفته گذشته یک سلفی از خود با کلاهی که روی آن عبارت «ایران را به عظمت گذشته بازگردانیم» دیده می‌شد، منتشر کرد؛ و رضا پهلوی، پسر شاه سرنگون‌شده ایران، که از منتقدان برجسته رژیم است را نیز تگ کرد.

آمیخای خیکلی وزیر امور جوامع خارج از اسرائیل نیز در حمایت از اعتراضات متنی منتشر کرد. پست او شامل تصویر هوش مصنوعی از تظاهرات بود. روی تصویر عبارت «من در کنار مردم ایران می‌ایستم» به چشم می‌خورد.

حمایت صهیونیست‌ها از فسیل‌های پهلوی در فضای مجازی و اصطلاحاً وایرال‌کردن آنها در حالی است که روزنامه‌های هاآرتص و‌ دمارکر به علاوه مؤسسه‌ Citizen Lab دانشگاه تورنتو، دو ماه قبل فاش کردند اسرائیل از شگردهای دیپ‌فیک برای ضریب‌دادن دروغین به رضا پهلوی در فضای مجازی استفاده کرده است: «بخشی از حمایت‌های آنلاین از رضا پهلوی، در جریان جنگ ساختگی بوده و از سوی شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان مستقر در اسرائیل و با بودجه نهادهای وابسته به دولت نتانیاهو هدایت می‌شد. این کمپین، شامل هزاران حساب و ربات فارسی‌زبان، اندیشکده‌ها و مؤسساتی بود که مستقیماً توسط اسرائیل تأمین مالی می‌شدند، اما خود را ایرانی جا می‌زدند. این عملیات گسترده‌، شامل نفوذ دیجیتال و ایجاد هزاران حساب جعلی و به‌کارگیری تکنیک‌های دیپ‌فیک و ارتش سایبری در شبکه‌های اجتماعی می‌شد و در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و X فعال بود».

یادآور می‌شود روزنامه تایمز اسرائیل در خبر دیگری نوشت: آهارون باراک رئیس پیشین دیوان عالی، در راهپیمایی معترضان ضد دولتی در تل‌آویو گفت اسرائیل دیگر یک دموکراسی لیبرال نیست.

این راهپیمایی به مناسبت سومین سال آغاز تلاش عظیم دولت نتانیاهو به تضعیف نظام قضائی کشور در میدان حابیمای تل‌آویو، و همچنین در اورشلیم و حیفا برگزار شد.

باراک ۸۹ ساله، که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، رئیس دیوان عالی اسرائیل بود، گفت: «آیا کشور ما دموکراسی لیبرال است؟ پاسخ من: دیگر نیست. در سیستم حکومتی اسرائیل، نخست‌وزیر هر دو قوه مجریه و مقننه را عملاً در کنترل دارد. باراک گفت: «دادگاه، به تنهائی قادر نیست مدت طولانی از این پسرفت جلوگیری کند.