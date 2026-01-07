مشاوران سایهنشین چرا با مردم و کارشناسان حرف نمیزنند؟
کارگروه مشاوران در سایهای که به دولت و رئیسجمهور، مشورتهای مهم اقتصادی میدهند، چه کسانی هستند؟
این پرسش از آن جهت مهم است که ایشان بارها اذعان کرده کارشناس اقتصاد نیست و از کارشناسان برای تصمیمگیری استفاده میکند.
آقای پزشکیان، سه روز قبل در جریان بازدید از وزارت جهاد کشاورزی گفت: «هیچ وزیری را به تنهائی انتخاب نکردم، بلکه یک گروه کاری انتخاب کرد. درخصوص انتصاب آقای همتی، ۱۸ استاد برجسته به ۲۲ کاندید پست رئیس بانک مرکزی رای دادند که ایشان با اختلاف زیادی نفر اول شد و ما حکم دادیم».
رئیسجمهور همچنین یک هفته قبل، در شهرکرد گفته بود: «آقای همتی با اختلاف بالا از ۱۸ نفر از اساتید و خبرگان، نمره قبولی گرفت. ۲۲ نفر بهعنوان گزینههای مدیریت بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کارشناسان و اساتید برجسته از جمله طیبنیا و دانشجعفری در این ارزیابی حضور داشتند».
این ۱۸ نفر دقیقاً چه کسانی هستند که در میان انبوه افراد، کسی بهتر از آقای همتی را برای ریاست بانک مرکزی نیافتند؟ آنها چقدر خود را در قبال هزینههای ناشی از مشورتهای منتهی به تصمیمات دولت پاسخگو میدانند؟ آیا کارشناسان لیبرال و مدعی تعدیلهای اقتصادی (تورمساز) هم در میانشان هست؟
چرا در حالی که ادعا میشد تکنرخی کردن ارز، موجب ثبات در بازار و فراوانی کالا میشود، پدیده احتکار برخی اقلام اتفاق افتاد و حال آن که قبلاً نبود؟ چرا تمهیداتی در اینباره اندیشیده نشده بود؟ چرا مشاوران مؤثر در تصمیمات اصلی دولت، برای آرامش بخشی و اقناع، از سایه بیرون نمیآیند و با مردم و صاحبنظران حرف نمیزنند؟
سؤال بعدی این است که آیا برخی مشورتهای نادرست، صرفاً از سر کمدانشی است یا میتواند تعمدی هم باشد و دولت را از اتخاذ تصمیمات صحیح، گمراه
کند؟!
شفافیت درباره کمیته مشاوران از این جهت مهم است که «شورای راهبری کابینه» و برخی کمیتههای فرعی آن، سابقه خوبی در اینباره نداشتند و شامل برخی محکومان امنیتی و عناصر اقتصادی بدسابقه هم شدند.
خبرگزاری خبرآنلاین (نزدیک به دولت) همان زمان اعضای شورای راهبری را اینگونه معرفی کرد: «عبده تبریزی، مرعشی، عباس عبدی، حضرتی، ربیعی، ظریف، رنّانی، مهاجرانی، آذریجهرمی، عبدالعلیزاده، قائمپناه، مولاوردی، تاجرنیا، فیاض زاهد، شکوریراد، خانیکی، جلاییپور و طیبنیا».
همان ایام، تصاویر رأیگیری در کارگروه معرفی «وزیر راه و شهرسازی» نشان میداد که عباس آخوندی با ۲۷ رای به عنوان نفر اول معرفی شده؛ وزیر ناکارآمد دولت روحانی که افتخارش به مدت پنج سال، نساختن مسکن بود! او در حالی مسکن مهر را مزخرف نامید که ده میلیون نفر از این طریق صاحبخانه شدند. البته هیچ مدل جایگزینی هم ارائه نکرد. در اثر این سوءمدیریت مزمن، مسکن در دولت روحانی ۷۰۰درصد گران شد که از عوامل مهم ثبت رکورد تورمی بود.
به عنوان نکتهای راهبردی و کلیدی یادآور میشود که رهبر انقلاب سال گذشته در اولین دیدار اعضای دولت فرمودند:
«- رجوع به کارشناس، حکمرانی را خردمندانه، و ملت را راضی میکند، اما مراقب تحمیل نظرات غلط با لباس کارشناسی باشید. کارشناسی را انتخاب کنید که به دنبال نسخههای نسخ شده خارجی نباشد.
- رعایت اولویتها ضروری است. حل مسئله گرانی و تورم جزو اولویتهای فوری است.
- من چند سال قبل از این پیوست عدالت را مطرح کردم، گفتم شما هر قانونی، هر تصمیمی میخواهید بگیرید تصمیم مهم، قانون مهم یک پیوست عدالت برایش تهیه کنید. پیوست عدالت یک کار تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است.
- به اینکه به شما بگویند پوپولیست یا عوامگرا اعتنا نکنید. با حضور بین مردم از خود آنها واقعیت را بشنوید و براساس آن تصمیم بگیرید».