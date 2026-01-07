سقوط جایگاه جهانی مؤسسه وایزمن پس از حملات موشکی ایران
دادههای جدید از شاخص معتبر علمی «Nature Index» حکایت از آن دارد که مؤسسه علوم وایزمن اسزائیل، ضربه سختی را متحمل و افتی بیسابقه مواجه شده است. این مؤسسه در جریان انتقامگیری ایران از رژیم صهیونیستی در جنگ 12روزه، با موشکهایی مانند فتاح و خیبرشکن منهدم شد.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد: مؤسسه وایزمن برای اولینبار در تاریخ خود، از فهرست ۱۰۰ مؤسسه برتر آکادمیک در جهان خارج شده است. براساس دادههای جدید از شاخص معتبر علمی «Nature Index»، این سقوط شدید در چارچوب پیامدهای عملیات «طوفانالاقصی» و به دنبال آن تشدید تنش گسترده نظامی، حملات موشکی ایران و همچنین افزایش تحریمهای آکادمیک بینالمللی علیه اسرائیل به دلیل جنگ نسلکشی مداوم در غزه رخ داده است.
رسانههای اسرائیل این سقوط را به آسیب مستقیم زیرساختهای تحقیقاتی نسبت میدهند، چراکه اصابت موشکهای ایران به محوطه این مؤسسه در شهر رحووت در سال گذشته، دهها آزمایشگاه و ساختمان تحقیقاتی را از کار انداخت و منجر به فلج شدن حدود یکچهارم فعالیتهای تحقیقاتی این مؤسسه شد.
ششماه پس از آنکه اصابت موشکهای ایران باعث شد مجموعهای از آزمایشگاهها و ساختمانهای تحقیقاتی در «مؤسسه وایزمن برای علوم» از چرخه فعالیت خارج شود، این مرکز به پایینترین جایگاه تاریخی خود سقوط کرده است: شاخص معتبر Nature برای سال ۲۰۲۵، برای نخستینبار نام این مؤسسه را هم در جدول کلی مؤسسات و هم در جدول مؤسسات پژوهشی خارج از فهرست ۱۰۰ مرکز برتر جهان قرار داده است.
براساس دادههای بهروزشده جدول «رهبران پژوهش»(Research Leaders)، در ردهبندی مؤسسات دانشگاهی، مؤسسه وایزمن به رتبه ۱۱۱ سقوط کرده است؛ افتی شدید نسبت به رتبه ۷۵ سال گذشته. در جدول کلی جهانی که علاوهبر دانشگاهها، نهادهای پژوهشی دولتی غیردانشگاهی را نیز دربر میگیرد، این مؤسسه اکنون در رتبه ۱۲۲ قرار دارد، در حالی که در رتبهبندی قبلی در جایگاه ۸۲ بود؛ یعنی سقوطی بیش از ۲۵٪. این بدترین جایگاه این مؤسسه از زمان آغاز انتشار این شاخص در سال ۲۰۱۴ است. در سال ۲۰۱۷، وایزمن در جدول کلی رتبه ۵۴ و در میان مؤسسات دانشگاهی رتبه ۴۷ را داشت.
در جلسه کمیته دارایی کنست در ژوئن گذشته، ابعاد ویرانی اینگونه گزارش شد: دو ساختمان پژوهشی به طور کامل ویران شدند و ۱۱۲ ساختمان در مجموعه آسیب دیدند.
پروفسور آلون خن رئیس مؤسسه گزارش داد که حدود ۵۲ آزمایشگاه پژوهشی و ۶ آزمایشگاه خدماتی به طور کامل از چرخه استفاده خارج شدهاند و این امر منجر به توقف حدود ۲۰٪ تا ۲۵٪ کل فعالیت پژوهشی مؤسسه شده است. خسارت مستقیم به ساختمانها و تجهیزات بین 1/5 تا ۲ میلیارد شِکِل (حدود ۴۱۲ تا ۵۴۹ میلیون دلار) برآورد شد.
او توضیح داد: «اگر برای یک دانشمند پنج سال پیش میکروسکوپی به قیمت یک میلیون دلار خریده باشیم، ارزش واقعی آن طبق محاسبه غرامت فقط
۲۰۰ هزار دلار در نظر گرفته میشود، در حالی که هزینه خرید نمونه جدید آن امروز به حدود 1/5 میلیون دلار رسیده است.»
در همین حال، رسانههای صهیونیستی خبر دادند که یکسوم اسرائیلیها در برابر شلیک موشکها به طور مناسب محافظت نمیشوند. بخشی از گزارش فاش شده متانیاهو انگلمان، بازرس دولتی نشان میدهد تا ابتدای سال ۲۰۲۵، حدود 3/2 میلیون نفر از ساکنان اسرائیل (بیش از 33درصد) فاقد پناهگاه استاندارد هستند. همچنین امکان استفاده از 12درصد پناهگاهها، اساساً وجود ندارد.