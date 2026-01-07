فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳
وزارت خارجه نقض حاکمیت سومالی توسط وزیر صهیونیست را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، اقدام رژیم صهیونیستی در سومالی را نقض حاکمیت ملی دانست و آن را تهدیدی علیه حقوق بین‌الملل و امنیت منطقه خواند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی‌لند را به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سومالی دانست و آن را محکوم کرد. به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تاکید جامعه بین‌المللی بر لزوم احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل و ضربه مهلک به بنیان‌های حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد و بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی سومالی تاکید کرد.

