تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در کشور با محوریت پلیس امنیت اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی با محوریت این پلیس خبر داد و گفت: در 10 روز گذشته 7هزار تن کالاي اساسي احتکاري کشف شده است.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع و سوءاستفاده سوداگران اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با بهره‌گیری از ظرفیت سایر سازمان‌ها و نهادها به‌صورت شبانه‌روزی پایش وضعیت بازار کالاهای اساسی و مقابله با محتکران کالای اساسی را در سراسر کشور در دستورکار خود قرار داده است.

رحیمی با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های دریافتی، ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیازهای عمومی وجود ندارد، افزود: همکاری لازم با گمرکات مختلف کشور برای ترخیص کالاهای اساسی در حال انجام است تا در کمترین زمان ممکن کالای اساسی وارد چرخه توزیع شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نظارت‌ها بر زنجیره تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها تشدید شده و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بایسته در حال انجام مأموریت‌های محوله هستند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود، ادامه داد: با محتکران و اخلالگران اقتصادی و هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی تلفیقی با سازمان‌های متولی و بازدید از بیش از دو هزار واحد صنفی و انبار نگهداری کالا، گفت: در این رابطه تعدادی از انبارها و مرکز نگهداری کالای احتکاری و متخلف شناسایی و پلمب شدند.

رحیمی با اشاره به کشف ۱۸۶هزار تن انواع کالای اساسی احتکاری از ابتدای سال تاکنون، اظهار داشت: در این رابطه ۸۷۹ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

کشف 7 هزار تن کالاي اساسي احتکاري

در ده روز گذشته

همچنین رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا از کشف 7هزار تن کالاي اساسي احتکاري در 10 روز گذشته خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع‌رساني پليس امنيت اقتصادي، سردار حسين رحيمي با اشاره به اينکه با هدف صيانت از امنيت اقتصادي و آرامش بازار از يک ماه قبل با توجه به اجراي سياست حذف ارز ترجيحي، مجموعه‌اي از اقدامات پيشگيرانه و پيش‌بينانه در دستورکار پليس امنيت اقتصادي قرار گرفت، گفت: در 10 روز گذشته در بازديدهاي صورت‌گرفته توسط تيم بازرسي تلفيقي کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي موفق به کشف بيش از 7هزار تن انواع کالاي اساسي از جمله برنج، روغن، فراورده‌هاي گوشتي و... و دستگيري 71 نفر از متهمان شدند.

رحيمي با تاکيد براينکه پليس امنيت اقتصادي فراجا با هوشياري کامل، اجراي سياست‌هاي اقتصادي کشور را رصد کرده و با اقدامات پيشگيرانه و قاطع، اجازه نخواهد داد سودجويان و سوداگران اقتصادي امنيت و آرامش بازار را خدشه‌دار کنند، بيان داشت: شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا، عرضه خارج از توزيع شبکه کالاهاي اساسي و ديگر جرايم و مفاسد اقتصادي مراتب را از طريق ستاد خبري 30110 اعلام کنند.

کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در ورامین

براساس خبرهای منتشرشده در روزهای اخیر، کشف اقلام احتکاری افزایش چشمگیری یافته است.

در همین رابطه، فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در شهرستان ورامین خبر داد و گفت: در بازرسی از این انبارها و با همکاری کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی، در مجموع ۱۵ تن روغن خوراکی احتکارشده کشف و ضبط و هر سه انبار نیز با دستور مقام قضائی پلمب شد.

کشف ۳۵ تن کالاهای اساسی احتکارشده

در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گنبدکاووس نیز از شناسایی و کشف دو انبار احتکار بیش از ۳۵ تن کالاهای اساسی در یکی از روستاهای شهرستان گنبدکاووس شامل ۲۲هزار و ۵۰۰ کیلوگرم روغن‌نباتی، چهارهزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج خارجی و هشت‌هزار کیلوگرم شکر و قند خبر داد.

کشف انبار بزرگ احتکار روغن و برنج در پردیس

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس هم از کشف یک انبار بزرگ کالاهای اساسی احتکارشده شامل بیش از سه تن روغن و ۱۰ تن برنج در این شهرستان خبر داد.

کشف انبار احتکار روغن خوراکی در گلبهار

فرماندار گلبهار خراسان‌رضوی نیز گفت: در جریان گشت مشترک ناحیه مقاومت بسیج، فرمانداری، صمت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف یک انبار احتکار روغن جامد خوراکی در یک واحد صنفی در شهر گلبهار شناسایی و ۵۰۰ حلب روغن نباتی جامد احتکارشده در آن کشف و ضبط شده است.

کشف ۴۰ تن مرغ منجمد احتکارشده در ایوان

همچنین براساس گزارش‌های مردمی و در جریان بازرسی‌های مستمر ستاد تنظیم بازار شهرستان ایوان در ایلام‌، ۴۰ تن مرغ منجمد احتکارشده در سردخانه کشتارگاه سپید مرغ مانشت کشف و ضبط شد.

کشف ۳ تن روغن احتکارشده در کوهدشت

رئیس اداره صمت کوهدشت نیز گفت: در جریان بازرسی‌های مستمر از سطح بازار، سه تن روغن خوراکی کشف و ضبط شد.

کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در جیرفت

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان نیز گفت: در راستای تشدید نظارت‌ها بر بازار و مقابله با سودجویی فرصت‌طلبان، نیروهای اطلاعاتی شهرستان جیرفت با همکاری اداره کل صمت، مقدار قابل‌توجهی برنج و روغن طرح تنظیم بازار که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود، به ارزش بالغ بر ۳۷میلیارد ریال کشف و توقیف شد.

کشف انبار ۱۰ میلیاردی احتکار کالاهای اساسی

در خرم‌آباد

همچنین فرمانده انتظامی لرستان گفت: یک انبار احتکار کالاهای اساسی به ارزش ۱۰میلیارد تومان در اطراف شهرستان خرم‌آباد شناسایی و در بازرسی از انبار موردنظر یک‌هزار و ۷۸۴ حلب روغن ۵ کیلویی، ۵۰۰ کیسه شکر ۵۰ کیلویی، ۲هزار و ۶۰۰ کیسه پلاستیکی قند ٤ کیلویی، ۷۴۰ کارتن قند ۵ کیلویی و ۳۸۱ کارتن ۱۰ کیلویی چای احتکارشده کشف شد.

کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم نیز گفت: در جریان بازرسی‌ از بازار توزیع کالاهای اساسی در شهرستان جهرم، بالغ بر ۱۰هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که به‌صورت غیرقانونی احتکار شده بود؛ شناسایی و بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضائی برای برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.

4 تن روغن احتکارشده در ساوه کشف شد

از سوی دیگر رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه گفت: چهار تن روغن خوراکی از انبارهای متعلق به یکی از واحدهای صنفی این شهرستان کشف و ضبط شد.

کشف ۴ انبار احتکار روغن خوراکی

در جوانرود

اداره صنعت، معدن و تجارت جوانرود نیز اعلام کرد در تاریخ چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه بازرسان و ناظران دستگاه‌های اجرائی عضو کمیته تنظیم بازار، چهار انبار روغن خوراکی فاقد ثبت رسمی را شناسایی کردند که مجموعاً ۱۲ تن روغن خوراکی در آنها نگهداری می‌شد.

کشف و توقیف ۳۷۰ تن برنج و روغن احتکاری

در قم

همچنین در پی گزارش‌های مردمی و در گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی‌، بسیج اصناف و اتاق اصناف استان از یک انبار، بیش از ۱۹۰ تن برنج و 180 تن روغن نباتی و مایع کشف و توقیف شد.

کشف 2200 لیتر روغن احتکارشده

در شهرستان بهارستان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان نیز از کشف و ضبط 2200 لیتر روغن خوراکی در یک انبار غیرمجاز در شهر گلستان خبر داد.

کشف ۴۵ تن روغن احتکاری

در خاش

در همین زمینه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان از کشف و توقیف حدود ۴۵ تن روغن خوراکی احتکارشده در یک انبار در مرکز این شهرستان خبر داد و بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با اخلالگران بازار کالا‌های اساسی تأکید کرد.

اینها نمونه‌هایی از کشف اقلام اساسی موردنیاز مردم از انبارهای احتکار سودجویان در یکی دو روز اخیر است.

فرمانده فراجا نیز اخیراً با هشدار به سودجویان و محتکران کالاهای اساسی، تأکید کرد: با توجه به برداشته‌شدن ارز ترجیحی، هر فرد یا گروهی که به خود اجازه دهد کالاهای موردنیاز مردم را احتکار کند، با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

سردار رادان اظهار داشت: به افرادی که در فکر احتکار کالاهای مصرفی مردم هستند هشدار می‌دهیم حتی چنین نیتی را نیز در ذهن خود پرورش ندهند چراکه واحدهای پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات فراجا به‌صورت مستمر این اقدامات را رصد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

وی افزود: پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، امنیت بازار و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند و در این مسیر، متخلفان قطعاً شناسایی و رسوا خواهند شد.