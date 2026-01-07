رودریگز: مقابل آمریکا میایستیم تحت سیطره هیچ قدرتی قرار نمیگیریم
سرویس خارجی-
«دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت ونزوئلا ضمن رد ادعاهای ترامپ درباره توافقهای نفتی صورتگرفته بین آمریکا و ونزوئلا تاکید کرد کشورش تحت سیطره هیچ قدرتی قرار نخواهد گرفت.
با گذشت 6 روز از حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور این کشور گزارشهای بسیار ضد و نقیضی از این کشور مخابره میشود. در یک طرف آمریکا، ترامپ و رسانههای غربی مثل رویترز قرار دارند؛ که از مذاکرات استعماری بین دولت موقت ونزوئلا با آمریکا بر سر سرنوشت نفت این کشور خبر میدهند و در طرف مقابل «دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت و وزیر کشور ونزوئلا قرار دارند؛ که این ادعاها را تکذیب و بر ایستادگی دولت، ملت و ارتش ونزوئلا مقابل قلدری آمریکا تاکید میکنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا سهشنبهشب به وقت ایران درباره نتیجه این مذاکرات بین دو طرف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات انتقالی در ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت مشمول تحریمها را به واشنگتن تحویل خواهند داد. نفتی که از ونزوئلا دریافت میکنیم به قیمت بازار فروخته خواهد شد و من بهعنوان رئیسجمهور آمریکا بر مدیریت درآمدهای آن نظارت خواهم داشت. من از وزیر انرژی خواستم فوراً طرح را اجرا کند و نفت از طریق نفتکشهای ذخیرهسازی منتقل شده و به بندرهای تخلیه ما بارگیری خواهد شد.» رویترز به دنبال توئیت ترامپ نوشت: این توافق نفتی نشان میدهد که کاراکاس برای جلوگیری از آسیب بیشتر و مداخله نظامی واشنگتن، درهای پالایشگاههای نفتی خود را به روی شرکتهای آمریکایی باز کرده است.
از سوی دیگر گزارش منابع آمریکایی حاکی است که ترامپ چند شرط امپریالیستی دیگر نیز برای دولت ونزوئلا گذاشته است. شبکه آمریکایی ایبیسینیوز به نقل از منابع خود نوشته است: دونالد ترامپ از «دلسی رودریگز» به عنوان رئیسجمهور موقت ونزوئلا خواسته با بیرون انداختن عوامل ایران، روسیه، چین و کوبا تنها با آمریکا در زمینه نفت شراکت کند. به نوشته این گزارش، اولین خواسته دولت ترامپ از رئیسجمهور موقت ونزوئلا این بوده که «باید چین، روسیه، ایران و کوبا را بیرون انداخته و روابط اقتصادی خود با آنها را قطع کند. دوم قبول کند منحصرا با آمریکا در زمینه تولید نفت شراکت داشته و آمریکا را برای فروش نفت خام سنگین خود ترجیح دهد.» به نوشته الجزیره دولت آمریکا همچنین از طریق واسطههایی به وزیر کشور ونزوئلا هشدار داده است که اگر همکاری نکند، هدف احتمالی خواهد بود و هرگونه مقاومت ممکن است جان او را به خطر بیندازد یا سرنوشت او مشابه مادورو شود.
رودریگز: هیچ ارتباطی با ترامپ ندارم
اما در این سو «دلسی رودریگز» و سایر مقامات مثل وزیر کشور بر مقاومت در مقابل آمریکا تاکید میکنند. دلسی رودریگز رئیسجمهور موقت ونزوئلا در اظهاراتی اعلام کرد که هیچ ارتباط یا تفاهمی بین او و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا یا دیگر مقامهای این کشور وجود ندارد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری انبیسی، رئیسجمهور موقت ونزوئلا در گفت وگو با گروهی از مقامهای این کشور ادعای ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا پس از عملیات تجاوزکارانه نظامی در ونزوئلا کنترل این کشور را در دست دارد را رد کرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت ونزوئلا بر این کشور حکومت میکند، خاطرنشان کرد: هیچ شخص دیگری این کار را انجام نمیدهد. دولت من، دولت قانون اساسی و ناشی از قدرت تثبیتشده مردم ونزوئلا است.رودریگز ادامه داد: ما از نظر معنوی برای مقابله با چالشها، تجاوزات و تهدیدها قویتر شده و رشد کردهایم. وی تصریح کرد: به کسانی که من را تهدید میکنند، میگویم که سرنوشت من فقط توسط خداوند تعیین خواهد شد.
رودریگز همچنین در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور آماده دفاع در مقابل تجاوز خارجی هستند. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رودریگز ضمن ادای احترام به کشتههای حمله آمریکا به ونزوئلا، افزود: هرگز دست از مقاومت برنمیداریم. نیروهای مسلح ما از حاکمیت، امنیت و قانون اساسی ما مقتدرانه دفاع میکنند.
وزیر کشور ونزوئلا هم در جریان یک راهپیمایی مردمی در کاراکاس تاکید کرد: «ملت استوار ایستاده است، ونزوئلا استوار ایستاده است. آنهائی که امروز میخندند، به هیچچیز نمیخندند، زیرا اینجا انقلاب بولیواری بیدار مانده است. ما خواستار آزادی فوری برادرمان رئیسجمهور نیکلاس مادورو، هستیم که از سوی امپریالیسم آمریکایی ربوده شده است.» وی تاکید کرد: «ما 1000درصد پشت دلسی رودریگز هستیم و به مادورو و مردممان وفاداریم.» دولت ونزوئلا همچنین در پی کشتهشدن شماری از نظامیان در جریان حمله متجاوزانه آمریکا، یک هفته عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش رویترز حدود بیست و چهار افسر ونزوئلایی در این حمله کشته شدند. دولت کوبا هم روز یکشنبه اعلام کرد که ۳۲ نفر از افسران ارتش و پلیس این کشور که در ونزوئلا کار میکردند کشته شدهاند و ۲ روز عزای عمومی اعلام کرد.
ترامپ هیچ برنامهای ندارد
رسانه انگلیسی هم گزارش داد رئیسجمهور آمریکا «هیچ برنامه مشخصی» برای آینده ونزوئلا ندارد. «تلگراف» شامگاه سهشنبه در گزارشی به نقل از منابعی آگاه نوشت: «هیچ طرح اولیه و هیچ برنامهای برای آنچه در آینده اتفاق میافتد، وجود ندارد. و هر کسی که به شما بگوید این چیزی غیر از کارهای روزمره است، واقعا با شما صادق نیست!». تلگراف در ادامه این گزارش تاکید میکند: «به نظر میرسد چشمانداز ترامپ برای آنچه در آینده ونزوئلا اتفاق میافتد، با دیدگاههای مقامات ارشد سیاستخارجی او در تضاد است. نتیجه این میشود که واشنگتن برای برنامهریزی خود درباره نظارت بر دوره گذار ونزوئلا دچار سردرگمی شده است؛ درست مانند مداخلات گذشته در عراق، افغانستان و یا جاهای دیگر». به گزارش ایسنا منبعی آگاه در گفتوگو با این روزنامه انگلیسی گفت: «سخنان مقامات دولت دونالد ترامپ منعکسکننده اختلافات خصوصی در مورد چگونگی نگاه به آینده ونزوئلا است». تلگراف با نگاهی به نقطه نظرات کارشناسان، هشدار داده که این جاهطلبی و لفاظیها میان ترامپ و مقامات ارشد «هنوز با یک برنامه دقیق مطابقت ندارد»
توقیف نفتکش بلا توسط آمریکا
خبر دیگر اینکه انبیسینیوز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که علیرغم هشدارهای روسیه، آمریکا نفتکش «بلا ۱»
را که با پرچم روسیه در حال تردد بود، توقیف کرده است. به گزارش ایسنا، فرماندهی اروپایی آمریکا «دیروز» اعلام کرد: نفتکش «مارینرا» که پیشتر با نام «بلا-۱» شناخته میشد را در شمال اقیانوس اطلس توقیف کرده است. توقیف این نفتکش با ادعای «نقش تحریمهای آمریکا» صورت گرفته است. پیشتر یک مقام آمریکایی به رویترز گفته بود که ایالاتمتحده پس از بیش از دو هفته تعقیب در سراسر اقیانوس اطلس، در تلاش برای توقیف نفتکش مارینرا است. این توقیف که میتواند تنشها با روسیه را تشدید کند، پس از آن رخ داد که این نفتکش که در ابتدا با نام بلا-۱ شناخته میشد، از «محاصره» دریایی نفتکشهای تحریمشده توسط ایالاتمتحده عبور کرد و تلاشهای گارد ساحلی ایالاتمتحده برای ورود به آن را ناکام گذاشت. دیروز رسانهها اعلام کرده بودند که روسیه یک زیردریایی را برای اسکورت این نفتکش به اقیانوس اطلس فرستاده است.