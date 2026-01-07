فارسی | العربي | English
آیت‌الله جوادی آملی:

مسئولان با عقلانیت و تدبیر مشکلات مردم را حل کنند

استاد برجسته درس خارج حوزه اظهار امیدواری کرد: مسئولان با عقلانیت و مدیریت کامل مشکلات مردم را حل کنند و با تدبیر، جلوی فساد و اختلاس در جامعه را بگیرند و این سرزمین طیب و طاهر را خوب اداره کنند.
آیت‌الله جوادی آملی در جلسه هفتگی درس اخلاق که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به شرایط معاصر و ظلم و بی‌قانونی‌هایی که در جهان انجام می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از ظلم‌ها و بی‌قانونی‌ها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی امروز جهان، نه از سنخ جهل، بلکه جلوه‌ای آشکار از جاهلیت است و تنها با بازگشت به منطق قرآن، عترت و ولایت الهی می‌توان از این وضعیت عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، این مرجع تقلید با دعا برای حفظ نظام اسلامی تا ظهور صاحب اصلی آن، از ذات اقدس الهی خواست به برکت اولیای الهی، این کشور و ملت را در پناه عنایات خود محفوظ بدارد و اظهار امیدواری کرد: مسئولان هم با عقلانیت و مدیریت کامل مشکلات مردم را حل کنند و با تدبیر، جلوی فساد و اختلاس در جامعه را بگیرند و این سرزمین طیب و طاهر را خوب اداره کنند.

