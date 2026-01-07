سرپرست فدراسیون ژیمناستیک: هنوز ایمیل در اختیارمان نیست
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت: مدیریت قبلی هنوز ایمیل را تحویل نداده و این ممکن است ورزشکاران را دچار چالش کند.
وجیهه نقوی درباره آخرین شرایط این فدراسیون اظهار داشت: ما سعی کردیم با شناخت از موضوعاتی که در فدراسیون وجود داشت، یک بررسی اولیه از مسائل مختلف داشته باشیم. در همین راستا چالشها را بررسی کردیم و یک واکاوی جدی داشتیم. همچنین با رؤسای هیئتهای استانی و شاخههای مختلف جلساتی را برگزار کردیم. نقوی در پاسخ به این سؤال که «آیا ایمیل فدراسیون در اختیار شما قرار گرفته است یا نه؟» اظهار داشت: هنوز مدیریت قبلی تحویل نداده است. این ممکن است ورزشکاران را برای مسابقات برونمرزی دچار چالش کند. تا الان تقاضا کردیم فضا به سمتی پیش برود که ورزشکارمان آسیب نبینند که موفق نشدیم و باید ببینیم که در آینده چه پیش خواهد آمد. با نبود ایمیل به عنوان تنها راه ارتباطی جهت مراودات بینالمللی،کار برای اعزام ورزشکاران به مسابقات برونمرزی سخت و گاها متوقف میشود. وی با اشاره به برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا در خرداد 1405 گفت: تقاضا همه ورزشکاران و مربیان همین موضوع است. به هر حال موضوعات حقوقی را از طرف حقوقی فدراسیون پیش میبریم و انشاءالله بتوانیم این فضا را هموار کنیم.